Lazar Ćirković je imao ugovor do kraja sezone sa Lucernom, sa opcijom da mu klub produži saradnju ako se dobro pokaže.

I to se sada dogodilo, pošto je potpisao do 2021. godine. Iako je povređen i neće nastupati do kraja sezone za Lucern.

Lep gest kluba, ali i znak da im se Ćirković dopao i zaradio novi ugovor.

On je inače nedavno povredio ligamente skočnog zgloba i na taj način završio sezonu pre vremena. Ipak, iako je povređen i ne može da igra, dobio je lepe vesti.

"Srećni smo što smo produžili ugovor sa Lazarom. On će igrati ključnu ulogu u defanzivi kluba u budućnosti i njegovo iskustvo će biti važno u našem timu", rekao je Remo Mejer.

Ističe se da je klub zadovoljan mirnim načinom igre kod Ćirkovića.