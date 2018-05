Ne dešava se da govori često, ali kada iznese svoje mišljenje - reči Lionela Mesija prate se s posebnom pažnjom.

Jedan od najboljih fudbalera sveta uradio je veliki intervju za argentinsku televizijsku stanicu TyC Sport, za koju je govorio na mnoge zanimljive teme. Nije bio mnogo rečit, ali je rekao taman koliko je trebalo da bi se ozbiljno zatresao fudbalski svet. Zato je uvek i važno čuti šta ima da kaže jedan od najboljih u istoriji fudbala.

Mesi je govorio o teretu igranja za nacionalni tim i sa čime se sve suočavaju argentinski fudbaleri kada igraju za reprezentaciju.

„Posle spekulacija da sam napustio reprezentaciju, razmislio sam o svemu i shvatio sam da su se pojavile pogrešne poruke koje su ubijale snove ljudi. Zato moramo da nastavimo da se borimo. Narod, doduše, nam ne olakšava jer od nas uvek traže da uradimo najbolji posao, a kada ne igramo - nismo dobri. U poslednjoj deceniji čini mi se da imamo obavezu da stalno pobeđujemo, a zapravo ne treba da bude tako. Mi nemamo obavezu ni prema kome. Bili smo u tri finala, izgubili smo ih i to je jedini teret koji moramo da nosimo“.

O predstojećem Mundijalu govorio je samo kratko.

„Za nas bi dobar rezultat bio plasman među četiri najbolja tima na turniru. Verujem da možemo da dođemo do tog cilja i ispišemo istoriju“.

Jedna od tema bilo je i višedecenijsko rivalstvo s Brazilom.

„To je vrlo zanimljiva stvar. Brazil ima jako dobre igrače, tim, a kada igraju u najboljem ritmu mogu da te zgaze, da te ubiju sa igračima poput Nejmara ili Kutinja. Imali su maler s Nejmarovom povredom, a sada ne znam kakvo je njegovo stanje - da li će se oporaviti ili ne“.

Mesi se odmah nadovezao i na mogućnost da Nejmar ovog leta pojača redove madridskog Reala.

„Bilo bi užasno videti u Realu, zbog svega što je značio Barseloni. Zbog načina na koji je otišao, zbog svih titula koje je osvojio, Lige šampiona, titula, pobeda nad Realom... Bio bi to veliki udarac za navijače. Na fudbalskom nivou jasno mi je da bi Real bio ozbiljno jak s Nejmarom u timu“.

Ko bi mogao da bude najveći rival Argentini na Mundijalu?

„Španija, zbog kvaliteta igrača i načina na koji igraju. Potom Brazil i Nemačka, koji su uvek u završnicama velikih takmičenja. Francuska ima strašne igrače“.

Kratak osvrt i na debakl Argentine u prijateljskom meču protiv Španija, kada je Crvena furija slavila rezultatom 6:1.

„Lagao bih kada bih rekao da nas nije sramota zbog toga. Mada, priznajem i da smo igrali dobro u prvom poluvremenu, imali veći posed lopte i nije nam bilo lako na kraju“.

Trenutak kada je najviše slavio neki sportski uspeh?

„Najviše sam se radovao kada sam osvojio prvu Ligu šampiona“.

O selektoru Horheu Sampaoliju.

„Sve što radi doživljava s mnogo energije i emocija. Daje sve od sebe na treninzima, svakog dana, dosta priča s nama, uvek je na svom maksimumu. Uvek nam daje sve potrebne informacije pre utakmice i od nas uvek traži 100 odsto“.

O tome da bi mogao da bude najbolji fudbaler svih vremena?

„Ne interesuje me da bude najbolji u istoriji, nikada nisam ni razmišljao. Ni da budem prvi, drugi, treći ili četvrti... Svaku novu godinu započinjem sa ciljem da unapredim sebe, da osvojim sve, da ostavim celog sebe na terenu u svakoj utakmici, da pružim maksimum i pomognem saigračima. Ne igram fudbal da bih bio najbolji u istoriji, već da u svakoj narednoj godini budem bolji nego u prethodnoj. Da stalno pobeđujem. Što više titula osvojiš - to je bolje. Sada moram da osvojim trofej sa reprezentacijom, jer mi to jedino nedostaje“.

Odlazak Andresa Inijeste iz Barselone?

„Zajedno smo izneli jednu dugačku trku. Bilo je spektakularno igrati s njim i osvajati sve ove trofeje“.

Šta misli o Realu?

„Ponekad vam se čini da igraju loše, ali pobeđuju. To nas ponekad skupo košta jer se dogodi da igramo mnogo bolje od naših rivala kako bismo pobedili. Ne takmičim se s Ronaldom, to mi nije cilj. Želim da budem pobednik, da osvojim Ligu šampiona svake godine, da osvojim sve na klupskom i reprezentativnom nivou“.

Kakva budućnost čeka Mesija?

„Nije mi potrebno da idem bilo gde, niti da se dokazujem bilo kome. Jako je teško doneti odluku da odeš iz Barselone. Iskreno, ne znam šta ću raditi kada završim karijeru. Imaću mnogo slobodnog vremena, živeću dan po dan, uživaću s porodicom i biću zahvalan Bogu što sam živ“.

O prijateljstvu s Luisom Suarezom?

„Praktično živimo zajedno, imamo jako prijateljstvo. On nije samo napadač koji postiže golove, već nam daje mnogo toga u igri. Daje nam širinu, mnogo trči, vrši pritisak... Gledam ga ponekad koliko energije ima. Čas je na mojoj strani, pa onda trči na suprotni deo terena, pa ide napred-nazad... Ponekad projuri pored mene i samo mi kaže: 'Moram da žurim'. Jako dobar igrač i prijatelj“.

