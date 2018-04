Kada bi suvi kvalitet bio presudan za dobijanje fudbalskih utakmica, ne bismo imali ni najmanju dilemu – apsolutno je na strani Intera. Problem je u tome što ova ekipa povremeno ume da ga zaturi, zbog čega momci Valtera Macarija ipak smeju da se nadaju da će izbeći poraz, iako ne mogu da se pohvale nekom spektakularnom formom. Naime, Toro je pre prošlonedeljne sjajne partije na gostovanju Kaljariju (4:0) vezao četiri poraza. Istina, oni koje je doživeo od Juventusa i Rome ne mogu se svrstati u kategoriju kikseva, za razliku od onog od Verone na njenom, pa i Fjorentine na sopstvenom terenu.

Inter je u tom periodu odigrao nekoliko dobrih partija, no timovi koje je savladao uglavnom su bili iz donjeg dela tabele. Pre četiri dana gostovao je gradskom rivalu, a vi ste u prednosti u odnosu na nas, jer je ovaj tekst morao da bude napisan pre milanskog derbija. Bez obzira na to šta su Nerazuri uradili u njemu sigurno ih je malo iscrpeo, ali to ne bi smelo da se odrazi na njihovu partiju u Torinu.

Ozbiljnijih kadrovskih problema nemaju ni Macari, ni njegov kolega Lučano Spaleti. Granata će biti bez levog beka Kristijana Molinara, za kojeg je sezona završena kada je pre nešto više od mesec dana na treningu slomio nogu, dok je u redovima Intera pod znakom pitanja jedino nastup štopera Andree Ranokije.

Poslednjih sezona na njihovim međusobnim okršajima redovno dolazi GG, a mi ćemo se sada ipak usuditi da poverenje poklonimo gostima. Ukoliko sumnjate u dvojku, opredelite se za GG+.

ITALIJA 1 - 31. KOLO

Subota

Benevento - Juventus 2:4 (1:2)

/Dijabate 24, 51 - Dibala 16, 45+2, 74pen, Kosta 82/

Roma - Fjorentina 0:2 (0:2)

/Benasi 7, Simeone 39/

SPAL - Atalanta 1:1 (1:0)

/Sionek 39 - De Ron 78pen/

Sampdorija - Đenova 0:0

Nedelja

12.30: (3,60) Torino (3,45) Inter (2,05)

15.00: (3,50) Verona (3,45) Kaljari (2,10)

15.00: (2,20) Krotone (3,10) Bolonja (3,60)

15.00: (1,13) Napoli (8,50) Kjevo (19,0)

18.00: (5,20) Udineze (3,70) Lacio (1,70)

20.45: (1,40) Milan (4,50) Sasuolo (8,50)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action images