Dobra stvar kod zgusnutog rasporeda: utakmica na svaka četiri dana, prilika za ispravku je odmah iza ugla. Sada silno potrebna Crvenoj zvezdi pred dvonedeljnu reprezentativnu pauzu. I eliminacija iz Kupa će se zaboraviti i mnogo će se lakše raditi u naredne dve nedelje, ako izabranici Vladana Milojevića u “revanšu” u Šapcu uspeju da se osvete Mačvi. Ne toliko zbog same osvete, koliko zbog povratka mira u svlačionicu uoči pauze.

Naravno, to ne znači da će stručni štab crveno-belih iz memorije prosto izbrisati sve negativne stvari koji su uočili u poslednjih sedam dana. Analiza neuspeha osnova je za uspeh.

“Nekada se jednostavno desi nešto što nisi priželjkivao. Jesenas nam se to nije dešavalo, ali sada se dešava. Zbog pogrešnih tumačenja nisam do sada govorio o tome. Teško je igrati kad mora da se menja, kad igrate te posebne utakmice sa puno faktora koji utiču. Dođe i utakmica sa nervozom, neki igrači nisu navikli na to”, kaže Zvezdin šef struke uoči prvenstvenog megdana sa Mačvom.

Dakle, nešto će se menjati.

“U fudbalu je tako, ako ne daš gol - ne možeš da pobediš”.

Neke promene biće i uslovljene, pošto zbog suspenzije u Šapcu sigurno neće igrati Uroš Račić, dok zbog problema vise Filip Stojković, Vujadin Savić, El Fardu Ben, Mičel Donald, pa i Nemanja Milić.

"Znate da uvek imam poverenje u sve svoje igrače. Izgovori nam nisu potrebni”, odgovara Milojević.

O Mačvi - sve najbolje. Ako je i bilo nekakvih dilema nestale su u Kup utakmici u kojoj je “provincijski Urugvaj” stigao do polufinala posle boljeg izvođenja penala. Tragičar u petoj seriji bio je Nemanja Radonjić, koji je preuzeo odgovornost da šutira poslednji jedanaesterac. Možda i preambiciozno imajući u vidu iskustvo, tačnije nedostatak istog.

“Ne možemo tako da gledamo. Ja sam taj koji donosi odluke. Nije Radonjić šutnuo da ga ne da. Penali su rulet, jednostavno je tako. Rekao sam i posle utakmice i sada ponavljam: ja sam jedini i isključivi krivac”, brani igrača Milojević.

I ne samo jednog…

“Nismo zaboravili da igramo fudbal”.

Bude li Zvezda zaigrala onako kako zna i kako nam se predstavila u Evropi - Mačva se tu ništa neće pitati. U nedelju od 17 sati.

