Predlog broj 2: CSKA - Zvezda u Sočiju?

Odlaganje? Nikome ne odgovara. Sekretar srpske Sudijske komisije Igor Radojičić, gostujući na TV Arena, prisetio se i svojih dana i ocenio da nije sasvim nemoguće da se početak utakmice pomeri za neki raniji termin, kako bi se igralo pre no što padne prak i mraz zaista okuje Moskvu. Ali tu je i treća opcija, nalik onoj koju smo videli kada je 2004. godine Partizan igrao protiv CSKA, u Krasnodaru, ne u Moskvi.

Informacija je stigla sasvim neočekivano. Na konferenciji za novinare trenera Armejaca Viktora Gončarenka jedan od prisutnih predstvnika medija otkrio ju je javnosti. Pitanje je glasilo ovako:

“Uefa je ozbiljno razmišljala o mogućnosti da se utakmica zbog mraza igra u Sočiju. Šta mislite o tome? Da li su igrači spremni za ovakve temperature?”

Podsetimo, očekuje se da će tokom utakmice biti i do minus 17 stepeni Celzijusa. Šta kaže Gončarenko…

“Iz prakse znam, pa mogu da kažem da je veoma teško igrati na minus 15 ili minus 17, ali ne postoji pravilo koje nalaže odlaganje utakmica ili pomeranja. A ni ja ne mogu da odredim koje su to temperature na kojima fudbal ne može da se igra. Ali postoje neke specifičnosti. Recimo, lopta drugačije odskače. Mada, nije to tolika razlika za igrače koliko za navijače. Jasno je da im ne bi bilo nimalo prijatno na ovakvim temperaturama”, odgovara šef struke CSKA.

Prema trenutnoj situaciji, dakle, igra se u Moskvi. Ako bi i bilo nekakvih, bilo kakvih pomeranja, Crvena zvezda bi o tome morala da bude obaveštena barem dan ranije.

(FOTO: Action Images)