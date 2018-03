Marselo (Real Madrid) i Kilijan Embape (PSŽ)

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Inače, većinu parova izabrali smo iz današnje ponude Trostruki superpar.

FIKSEVI DANA

6415: LIVERPUL – PORTO, 20.45, tip 1 (kvota 1,55)

Liverpul dočekuje Portugalce sa veoma ubedljivom prednošću (5:0) i svešću da poslednjih godina jaki timovi ne pobeđuju na Enfildu (problem Crvenih je to što navedeno ne važi i za one slabije). Možda bi Porto mogao do pogotka, mada nema dobrih iskustava u Engleskoj, ali kec je siguran.

2113: KARDIF – BARNSLI, 20,45, tip 1 (kvota 1,60)

Kardif je u najboljoj formi u Čempionšipu i zasluženo zauzima drugu poziciju na tabeli sa ne tako nedostižnih šest bodova zaostatka za liderom Vulverhemptonom. Barnsli je tik iznad zone ispadanja, pa iako je vezao dva kola bez poraza nema previše razloga za optimizam u Velsu.

1039 PERUĐA – BREŠA , 18.00, tip 1 (kvota 1,80)

Peruđa je na dva boda od mesta koje vodi u plej-of za promociju, a Breša na isto toliko od pozicije sa koje se ide u doigravanje za opstanak. No, koliko je Serija B izjednačena jasno govori činjenica da su između njih samo četiri boda razlike. Sve je moguće, ali ipak očekujemo keca.

7859 BAJERN M. – UNIKS KAZANJ, 20.30, tip 1 (kvota 1,30)

Mada ove dve ekipe imaju dosta iskustva u Evrokupu u pitanju je njihov prvi okršaj u ovom takmičenju. Bajern u četvrtfinalnu seriju ulazi sa pet vezanih pobeda i svešću da je dosad doživeo svega dva poraza (u poslednjem kolu prve runde i u prvom u okviru Top 16 borbe). Gađajte keca.

VREDI PROBATI

6416 PSŽ - REAL MADRID, 20.45, tip 1 (kvota 1,90)

Sveci su poveli u Madridu, ali su potom primili tri "komada". No, taj jedan gol daje im zavidnu nadu da mogu da prođu dalje, ako žestoko zapnu. Očekujemo agresivnu igru domaćih od samog početka, što bi moglo da donese dosta golova. Rizikovali bismo sa kecom. Par je u Super 4+1 ponudi.

2119 FULAM - ŠEFILD JUNAJTED, 20.45, tip 1 (kvota 1,90)

Još jedna teška utakmica za momke Slaviše Jokanovića jer se Šefild Junajted, baš kao i oni, bori za plasman u plej-of. Domaći su vezali osam prvenstvenih pobeda na Krejven Kotidžu i u znatno su boljoj formi, zbog čega im pripada uloga favorita. Kvota na keca mogla bi da vam bude 2,00.

4536 CS UNIVERZITATEA – DINAMO B, 16.00, tip 1 (1,85)

Prva faza rumunskog šampionata okončana je prošle nedelje. Univerzitatea ju je završila na trećoj poziciji, dok Dinamo nije uspeo da se plasira u grupu koja se bori za titulu. Dakle, Kup mu je jedina šansa da spasi sezonu, ali mi verujemo da će domaćin slaviti za plasman u polufinale.

2122 SANDERLEND - ASTON VILA, 20.45, tip 2 (kvota 2,10)

Aston Vila juri direktan povratak u Premijer ligu. Istina, trenutno malo zaostaje za Kardifom, međutim ostalo je još mnogo da se igra pa je sve moguće. Sanderlend je zakovan za dno tabele, a sa ovim rivalom obično je imao dosta problema zbog čega bi izostanak dvojke bio iznenađenje.

ZA IZBEGAVANJE

2124 NORIČ – NOTINGEM FOREST, 20.45, tip 1 (kvota 1,95)

Norič je vezao šest kola bez poraza i bio bi favorit da nije dve činjenice. Prvo, u poslednje četiri utakmice Kanarinci su odigrali nerešeno. Drugo, i Notingem je prethodnih nedelja igrao veoma dobro, povremeno čak i efikasno, te nam ovaj par deluje kao savršen za izbegavanje.

