Egipćanin je već tri utakmice bez gola...

Menadžer Liverpula Jirgen Klop upozorio je prvu zvezdu svog tima Mohameda Salaha da se okane simuliranja i zatražio od Egipćanina da hitno pronađe staru formu uoči finala Lige šampiona protiv Reala u Kijevu 26. maja.

Posle sjajne serije od 11 golova na sedam utakmica, Salah je već tri utakmice bez postignutog gola, tokom cele prošle nedelje. Najbolji fudbaler Premijer lige po mišljenju i novinara i navijača delovao je nemoćno u nedeljnom derbiju i porazu od Čelsija (1:0), a dodatno je navukao gnev lakim padom posle duela sa Gerijem Kejhilom u prvom poluvremenu.

Arbitar Entoni Tejlor mu je odmah pokazao žuti karton, posle čega je Klop tražio od napadača da prestane sa glumom u duelima sa protivnicima. Pride, objasnio je i kako je Salah dva puta u nekoliko dana navučen na tanak led.

“Salah je igrao juče drugi put u pet dana protiv bivših saigrača. Bilo je isto kao protiv Rome, pre utakmice mu priđu, pozdrave sa 'gde si, Mo, kako je?' Pa ga zagrle. Ali onda tokom utakmice… Ridiger je odradio isti posao kao Rimljani, nije ga štedeo”, istakao je Klop.

Zasmetalo je Nemcu i simuliranje njegovog fudbalera.

“Odglumio je prekršaj, zar ne? Ili je barem čekao kontakt, nisam siguran, ali u svakom slučaju to je nešto što ne želim da vidim u mom timu, niti on to želi da radi. Ali se to očigledno desilo. Posle tog simuliranja, kasnije više nije dobio nijedan prekršaj, čak i kada ga je bilo. To takođe nije u redu. Ali, tako je oduvek u fudbalu i on mora da nauči da se nosi sa tim.”

Klop se nada da će njegov najbolji strelac pronaći staru formu pošto se istorijski okršaj sa Realom bliži.

“Mora da igra mnogo bolje, on može mnogo bolje i daće gol ponovo u to sam siguran. Nemam ni gram sumnje. Juče nije imao prostora, a ni on nije bio raspoložen. Može da igra i kada nema prostora, ali protiv Čelsija nije bio raspoložen. To je sve.”

Drugi kiks u sedam dana uslovio je da se prednost Liverpula na trećem mestu istopi pa je Čelsi prišao na samo tri boda sa utakmicom manje u trci za plasman u ligu šampiona. To, ipak, ne brine Jirgena Klopa.

"Idu Njukaslu na gostovanje, a to nije piknik. Barem meni to ne zvuči kao praznično putovanje. Šta sam hteo protiv Čelsija? Pobedu od 3:0 pa da zaboravimo na Brajton i spremamo se za finale. Da li sam stvarno mislio da će tako biti? Sigurno da ne, ali momci su pokazali karakter", zaključio je Jirgen Klop.

