PRELAZZI: Sećate li se Mančester Sitija, vi tamo u Viganu?

No može li, makar zbog vremešnog Dejva Vilana, koji će sigurno biti dočekan gromoglasnim aplauzom, trećeligaš na trenutak da zaboravi da naspram sebe ima sve šeike i sav fudbalski mozak jednog ponosnog Katalonca, pa da se vrati u nedaleku prošlost, kada su bili skoro isti, pa da se Vil Grig samozapali, pa da se svima učini da je umesto Rahima Sterlinga na terenu u stvari Pol Dikov, sa jedno tri'es kila manje; da to ne brane ni Ederson ni Klaudio Bravo nego u rukavice duva Niki Viver, da se Gundogan čudesno pretvorio u Majkla Džonsona, a da je Kevin de Brujne u stvari samo Stiven Džordan, tek ofarban u plavo?