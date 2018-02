Preston preseo Vili, Šefild i Boro bez greške, dao ga Evandro

Aston Vila je čekala na svom terenu Preston, ali joj je ova utakmica presela. Mogao je tim Stiva Brusa da bude poražen, ali je uspeo do boda i to sa bele tačke - 1:1.

Preston je došao hrabro na Vila Park i odigrao dobar meč. Već u 37. minutu gosti su došli do prednosti. To je sve trajalo do 66. minuta kada je poravnao Graban s bele tačke.

Do kraja Aston Vila nije uspela da preokrene, a Preston je čak imao izgledne šanse kojima je mogao i do sva tri boda.

Veoma važnu pobedu ostvario je i Midlzbro. On je na svom terenu dočekao Hal i slavio s 3:1. Gestede je bio odličan sa dva gola u ovom trijumfu, a strelac na Riversajdu bio je i bivši fudbaler Crvene zvezde Evandro.

Šefild je igrao na svom terenu protiv KPR-a i slavio s 2:1. Nije to bila neka ubedljiva igra niti pobeda, ali jeste dovoljno dobra da se upišu tri boda.

Za domaćina su golove postigli Sterman i Lundstram u 27. i 50. minutu, a jedini pogodak za goste dao je Frimen u 63. minutu. Ipak, ispostavilo se da je to bio samo tračak nade za goste.

Najubedljviju pobedu večeras ostvario je Brentford u meču protiv Birmingema - 5:0. Dva gola u prvom poluvremenu, tri gola u drugom i posao je bio uspešno obavljen.

Još jedan tim koji će slaviti večeras je Barton. Došao je do pobede od 2:1 protiv Barnslija u gostima. Veoma važni bodovi u borbi za opstanak.

ENGLESKA 2 - 33. KOLO

Utorak

Aston Vila - Preston 1:1 (0:1)

/Graban 66 - Barkhujzen 37/

Barnsli - Barton 1:2 (0:2)

/Piniljos 75 - Alen 1, Davenport 45+3/

Brentford - Birmingem 5:0 (2:0)

/Votkins 31, 81, Džozefson 41, Maupaj 51, Roberts 54ag/

Midlzbro - Hal 3:1 (2:1)

/Gestede 16, 58, Bamford 45 - Evandro 41/



Milvol - Šefild Venzdej 2:1 (0:1)

/Gregori 52, Morison 63 - Pelupesi 42/

Notingem Forest - Reding 1:1 (0:1)

/Tomlin 85 - Ričards 35/

Šefild Junajted - KPR 2:1 (1:0)

/Sterman 27, Lundstram 50 - Frimen 63/

Bolton - Sanderlend 1:0 (1:0)

/Klo 17/

Sreda

20.45: (2,70) Bristol (3,15) Fulam (2,70)

20.45: (1,85) Derbi (3,45) Lids (4,50)

20.45: (3,35) Ipsvič (3,20) Kardif (2,25)

20.45: (1,60) Vulverhempton (3,80) Norič (6,00)

*Kvote su podložne promenama

(FOTO: Action images)