Ako za neku generaciju u FSS smatraju da ima potencijal jednak selekciji sa Novog Zelenda, onda je to ova "klasa 1999". Omladinska selekcija Srbije prolaz na Evropsko prvenstvo tražiće na turniru u Rumuniji, gde će joj pored domaćina rivali biti Ukrajina i Švedska. Samo prvoplasiran tim će obezbediti učešće na završnoj smotri u Finskoj. Reklo bi se težak, ali ne i nerešiv zadatak za selekciju Miloša Velebita.

Selektor našeg tima moći će da računa na proverene i jako kvalitetne snage. Tu će biti štoper Partizana Bošnjak, zatim gol mašina iz Crvene zvezde Dejan Joveljić, pa tandem supertalentovanih vezista Nemanja Nikolić i Luka Ilić, te Aleksa Terzić, Jug Stanojev, Đorđe Jovanović, Filip Stuparević (Voždovac).

Naša selekcija takmičenje počinje u sredu (18 časova) protiv domaćina. Biće to najvažniji meč za "klasu 1999". Domaćin je snagu pokazao na preliminarnom turniru, kada je savladao Gibraltar, Rusiju i Grčku. Izgubili su dve poslednje, istina prijateljske, utakmice od Republike Irske.

„Želimo da se plasiramo na završni turnir. Neće biti lako, nalazimo se u izjednačenoj grupi. Rumuni će sigurno želeti da dođu do bodova pred svojim navijačima. Nama ostaje da ih u tome sputamo i dođemo do bodova“, poručio je selektor naša selekcije Miloš Velebit.

Mnogo toga će, ipak, zavisiti od raspoloženja naših momaka. Ova selekcija je znala da, ne tako davn, presliša Francusku (3:0). Rutinski je prošla dalje, mada je u preliminarnoj rundi pokvarila utisak porazom od Republike Irske. Najvažnije je da selektor Miloš Velebit ima širok roster od 20 igrača. Primera radi za mesto napadača konkurišu Joveljić (Crvena zvezda) i Đorđe Jovanović, momak koji je redovno osećao superligaški barut u redovima Partizana.

I pored toga što je Rumunija domaćin verujemo da će Orlići ostati neporaženi.

GRUPA 4

Prvo kolo

13.30: (2,75) Švedska (2,95) Ukrajina (2,65)

18.30: (2,75) Rumunija (3,10) Srbija (2,55)