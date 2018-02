Prijović do 2022! Postao je najplaćeniji fudbaler Grčke!

Aleksandar Prijović potpisao je novi ugovor s grčkim PAOK-om! On se obavezao na vernost crno-belima do 2022. godine, a to je i sam klub zvanično objavio na svom sajtu. Prijović je od 16. januara 2017. i dolaska u klub pa do sada primao 850.000 evra godišnje, a prema informacijama Sport24.gr naš reprezentativac će po slovu novog ugovora primati 1.500.000 evra godišnje!

Tako će postati najplaćeniji fudbaler u Grčkoj, pošto je Emanuel Emenike iz Olimpijakosa (1.700.000 evra) trenutno u Las Palmasu. Otkupna klauzula će mu, prema informacijama iz Grčke, biti 10.000.000 evra.

Prijović će sada biti na prvom mestu zajedno sa svojim saigračem Maurisio Silveiro Žuniorom sa primanjima od milion i po evra godišnje.

Sa njim može da se meri i Kevin Miraljas iz Olimpijakosa, ali on pripada Evertonu. Tako Olimpijakos sigurno plaća manje od 1.500.000 evra godišnje za njega. Marko Marin ima dobar ugovor u Olimpijakosu, ali prema pisanju Sport24.gr ta suma ne prelazi pomenutu koja će pripasti Prijoviću.

Prema saznanjima lokalnih grčkih medija, PAOK je juče odbio ponudu jednog kineskog kluba od oko 7.000.000 evropskih novčanica, a ni srpski reprezentativac nije bio spreman da karijeru nastavi na Dalekom istoku, iako mu je navodno na stolu bio četvorogodišnji ugovor ukupne vrednosti 16.000.000 evropskih novčanica!

Prioritet mu je bio da ostane u PAOK-u, da nastavi sa dobrim igrama i bude na oku selektoru Mladenu Krstajiću pred naredno Svetsko prvenstvo. Pored toga, naravno da želi da sa solunskim klubom osvoji duplu krunu u Grčkoj i pomogne PAOK-u da se sledeće sezone plasira u Ligu šampiona.

Podsetimo, Prijović je postigao najvažniji gol u kvalifikacijama za Rusiju protiv Gruzije u Beograd za pobedu od 1:0.

U dosadašnjem toku sezone Prijović je za PAOK odigrao 28 mečeva i dao 19 golova u svim takmičenjima.

Prijović je u PAOK stigao iz Legije za 1.900.000 evra. Pokazao se kao supermoćno oružje Razvana Lučeskua.

Zato je dobio platu kakvu je dobio! Zasluženo.

