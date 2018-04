Čuveni Kristijanov let

Perfektne makazice. Šut od kojeg zastaje dah. Nema dileme - ubedljivo najlepši gol u Ligi šampiona ove sezone.

Navikao nas je Kristijano Ronaldo na spektakularne poteze, a ovaj sinoć uslovio je da mu čak i navijači Juventusa koji nisu poznati po tome, Zinedin Zidan, ma ceo fudbalski svet aplaudiraju. Zasluženo.

Ni veliki Đanluiđi Bufon nije mogao ništa. Kad hoće u gol, lopta baš hoće.

"Bilo je spektakularno. Skočio sam visoko i postigao gol koji će se dugo pamtiti. Verovatno moj najlepši pogodak u karijeri. Prošlo mi je kroz glavu da treba češće pokušati. Ja sam probao i uspelo mi je. To je to!", izjavio je Ronaldo koji već može da pravi mesto u vitrinama za čuvenu Puškaš nagradu UEFA posvećenu strelcu najlepšeg gola.

Protagonista torinskog remek dela kaže da su mu posebno prijale ovacije protivničke publike koja izgleda zna da ceni lepotu fudbala.

"To je bio jedan od najlepših trenutaka večeri. Na prelepom stadionu, gde su mi mnoge fudbalske veličine aplaudirale. Bio je to nekako poseban, jedinstven trenutak za mene. Bio sam srećan. Kao mali voleo sam Juventus i on će zauvek ostati ugraviran u mom srcu. Hvala svim Italijanima koji su bili na stadionu", poručio je Ronaldo.

Foto: Action Images