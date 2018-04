Problematični Alvaro Morata - da li je beg u Juventus rešenje?

Juventusov pokušaj da konačno napravi toliko željeni evropski iskorak nije urodio plodom i gotovo je izvesno da će posle srede uveče postati samo još jedan klub za koji je madridski Real postao čist penicilin. Zbog toga se u sedištu dugogodišnjeg italijanskog šampiona (najverovatnije sedmog uzastopnog) počeli su da se kuju planovi za predstojeće leto, koje bi trebalo da donese velike promene u praktično svim linijama Stare dame.

Pisali smo nedavno o velikom restartu torinskog giganta i projektu simbolično nazvanom Juve 3.0, u čije središtu bi trebalo da se nalazi srpski biser Sergej Milinković Savić. Išlo se detaljno u analizu svih pozicija u timu, svih mogućih izmena, potencijalnih dolazaka i odlazaka, a lista želja gotovo iz dana u dan postaje sve duža, raznovrsnija. Zato se odnednavno u tefteru prvog operativca Bjankonera Bepea Marote našlo još jedno važno ime - Alvara Morate.

Kako je odlazak Marija Mandžukića u Kinu, čini se, ipak sve realnija stvar, odgovorni u Juventusu dovedeni su u situaciju da moraju sve starijem Gonzalu Iguainu da pronađu nešto mlađeg saigrača, zamenu. Da li je Morata rešenje? Bolje pitanje, da li je za problematičnog Španca najbolje da ode iz Čelsija?

Posle jedne, više nego solidne sezone u Juventusu, osvojene Serije A i finala Lige šampiona, Real je 2015. godine aktivirao otkupnu klauzulu i Moratu vratio u Madrid, posle čega je prodat Čelsiju. Ali kako se Čelsi gotovo sigurno neće plasirati u Ligu šampiona naredne sezone, sve je izvesnije da će i na Stamford Bridžu doći do velike čistke. Antonio Konte je gotovo sigurno bivši, a sa njim ka izlaznim vratima mogao bi da krene baš i Morata. Zašto?

Španski centarfor prolazi kroz nimalo jednostavnu transformaciju u Čelsiju. Momak koji je praktično od početka svoje profesionalne karijere važio za rezervnog napadača i ispomoć iskusnijim i skupljim golgeterima od letos je prešao na sledeći stepenik i postao prva opcija Antonija Kontea u Čelsiju. Kada za rezervistu probijete sve klupske barijere i iskeširate rekordnu sumu novca (66.000.000 evra obeštećenje, plus 16.000.000 evra na razne bonuse), očekujete da to bude igrač koji će zaista praviti razliku na terenu. Posle Džimi Flojda Haselbajnka, Didijea Drogbe, Dijega Koste i ostalih to je najmanje što i prosečni navijač Čelsija mora da očekuje. Umesto toga, kako je sezona odmicala, Alvaro Morata se sve više provlačio kroz novinske stupce zbog pogrešnih stvari. Problema sa fizičkom spremnom, povreda, golgeterskog posta, lošeg ponašanja, pa samim tim i - izmenama.

Na stranu Konteov rat sa klupskom upravom i to što prvi deo sezone nije imao krštenog napadača kao rezervnu opciju Špancu, Morata se usled svog statusa u Čelsiju previše uljuljako u neku sigurnost koju ima, a kritičari veruju da je zbog toga izgubio svoju napadačku rutinu i da u finišu sezone ne liči ni nalik džokera koga je Zinedin Zidan rado koristio u svojim pohodima. Ali ni pored toga što je čak bio i u boljoj formi od Karima Benzeme, pa čak i postigao gol više (20) u pet utakmica manje od Francuza (43), nije uspeo da se izbori za status prvog napadača Reala.

Samo u 2018. godini Alvaro Morata nije zatresao mrežu na već 13 utakmica! Od toga, samo šest puta bio je starter. U konstrastu je ono što je uradio tokom svog boravka u Čelsiju tokom prethodne godine. Na 26 utakmica postigao je 12 golova, od čega 10 u Premijer ligi.

Ali umesto da podiže, on je formu doveo do gotovo potpunog pada. Enigmatična povreda leđa, zbog koje je pauzirao duže vreme, dovele su u zabunu i Kontea, zbog čega je i sam Italijan jednom prilikom izjavio da ne zna da li će njegov napadač biti odsutan nedelju, mesec ili celu sezonu. Bila je to samo inicijalna kapisla, odnosno trenutak kada se otkrilo da nešto ne štima na relaciji Čelsi - Morata.

Snimci sa društvenih mreža, na kojem se videlo kako Morata na bolovanju pleše sa svojom izabranicom Alis Kampelo, pa je čak u nekoliko navrata u zagrljaju podiže u vazduh, dodalo je samo ulje na vatru. Zbog toga je u međuvremenu doveden Olivije Žiru, ali se situacija u Čelsijevom napadu nije bitnije promenila.

Da je Konte izgubio kontrolu nad Špancem videlo se u dvomeču osmine finala Lige šampiona sa Barselonom. Ne samo što je Morata praktično bez dužeg treninga ušao u tim, u okršaju s velikim protivnikom ništa nije pokazao. Bar ne kada su njegove fudbalske veštine u pitanju. Imao je Morata dovoljno vremena da se hvata za međunožje i sređuje stare račune s navijačima Barselone, što se nikome u Čelsiju nije dopalo. Njegov pad na provokacije s tribinama nije blagonaklono video ni selektor Španije Đulen Lopetegi, zbog čega se sve glasnije spekuliše da bi Morata mogao da izostane sa spiska putnika za Mundijal u Rusiji. Lopetegi ga već nije uvrstio na martovski spisak za prijateljske mečeve, što dovoljno pokazuje u kakvoj se situaciji Čelsijev napadač nalazi.

Morata je oduvek bio napadač koji zavisi od podrške trenera, kome je potrebno da se oseća voljenim. Činilo se da bi sa Konteom, koji ga je u Juventusu želeo pre nego što je postao selektor Italije, da će dobiti ono što nije kod Karla Ančelotija i donekle kod Maksa Alegrija i Zinedina Zidana. Počelo je dobro, ali moglo bi da se završi katastrofalno po Čelsi, Kontea i Moratu.

Konte će svakako ostati bez posla, Morata bez zvanja prvog golgetera Čelsija, možda čak i bez kluba, a Čelsi bez napadača u kojeg je uložio sve. I ako neko misli da je Moratin odlazak posle samo jedne sezone i tolikih uloženih para besmislen, treba da razmisli koliko se fudbal promenio od onih setnih, lepših vremena za kojima mnogi žale.

Ovo je biznis, a u njemu sve manje ima mesta za ljubav i strpljenje. Rezultat je jedino merilo, a Morata ga nije doneo sa 14 golova i šest asistencija.

Foto: Action Images