Profesor je opet brljao i prokockao 2:0! Ovakav Menš nije za LŠ

Užasni u defanzivi; više od 60 minuta loši i bezidejni u napadu; dva postignuta gola uz mnogo lude sreće i na kraju neravnopravnih 2:2! Neravnopravnih za goste iz Bremena. To je rezime premijernog meča 25. kola Bundeslige, uz zaključak da Menhengladbah nema igru za Ligu šampiona, a zbog toga se prst upire u trenera, dabome.

Profesor Diter Heking ponovo je eksperimentisao, svog ponajboljeg igrača Torgana Azara zbog forsiranja formacije 4-4-2 gurnuo daleko od gola, a na drugo krilo poslao neupotrebljivog Jonasa Hofmana, čoveka koji nije nedeljama ili mesecima van forme, nego godinama! Takva Borusija letela je na krilima veznog reda jedno, preciznije Denisa Zakarije, čoveka zaslužnog za oba gola domaćina, kog će, uzgred rečeno, Heking izvući iz igre posle prvog poluvremena?!

Prvi gol Menš je postigao posle nehotične asistencije Dilejnija za Zakariju, a drugi je pao tako što je Mojsander petom prosledio loptu u svoju mrežu nakon pokušaja centaršuta švajcarskog dugalije.

Borusija nije blistala nijednog momenta. Verder je igrao i stvarao šanse, tako da je bilo samo pitanje vremena kada će gosti iz Bremena stići do gola. Posrećilo im se da to bude na vreme. Ubačena od strane Kruzea iz kornera i potpuno usamljeni Tomas Dilejni gađa glavom neodbranjivo. To se događa na isteku 59. minuta...

Heking čuva 2:1 na zaleđenom terenu Borusija parka, ne pada mu na pamet da uvede Hermana ili Grifa i na 12 minuta pre kraja stiže kazna za domaćina, odnosno velika i zaslužena nagrada za Verder. Gondorf u gužvi u šesnaestercu smiruje loptu za Johansona, a ovaj tuče neodbranjivo, pod prečku - 2:2.

I tek tada Diter Heking poteže za izmenom. Uvodi Hermana umesto Oksforda, ali prekasno. Opet je Verder bio bliži celom plenu.

Borusija je i dalje na četiri boda zaostatka za četvrtim mestom, odnosno Ajntrahtom, no ovakvom igrom može samo da mašta o Ligi šampiona. Pa i o Ligi Evrope...

BUNDESLIGA - 25. KOLO

Petak

Borusija Menhengladbah - Verder 2:2 (2:0)

/Zakarija 3, Mojsander 33 - Dilejni 59, Johanson 78/

Subota

15.30: (1,75) Ajntraht (3,60) Hanover (4,90)

15.30: (2,70) Augzburg (3,15) Hofenhajm (2,70)

15.30: (2,45) Hamburger (3,10) Majnc (3,10)

15.30: (1,65) Šalke (3,70) Herta (5,70)

15.30: (3,20) Volfzburg (3,40) Leverkuzen (2,25)

18.30: (2,70) Lajpcig (3,15) Dortmund (2,70)

Nedelja

15.30: (2,50) Keln (3,25) Štutgart (2,90)

18.00: (9,00) Frajburg (5,20) Bajern (1,33)

* Kvote su podložne promenama