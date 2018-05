Irska posla Šamroka i Sent Patriksa još od avgusta 2016. završavaju se bez pobede gostiju. Tačnije, samo je jednom došlo do podele bodova!

Šta očekivati u 19. kolu, biće jasnije, odmah nakon premotavanja aktuelnih detalja vezanih za par Šamrok Rovers - Sent Patriks. Naime, Sent Patriks je dobio minule tri utakmice igrajući sa Deri Sitijem (5:2), Sligom (2:0) i Limerikom (0:1), a zatim dolazimo do epicentra današnje priče. Gosti su u 16. rundi savladali Šamrok sa 2:0 na svom terenu. Možda je taj rezultat bio početak loše serije, pošto su Roversi od tog momenta bez pobede.

Umesto zaključka, razvezemo još po koji kladilački detalj. Statistika kaže da su Šamrok i Sent Patrik poslednja četiri puta igrali 0-2. Shodno toj priči, na tri dvoboja prolazio je tip NG. Tako stvari stoje, uz napomenu da je na poslednjem međusobnom okršaju Šamrokov fudbaler Burk, autogolom u 56. minutu otvorio vrata raja Sent Patriksu. Overa je usledila u 89. minutu, i to sa kreča. Sreća za večerašnje goste, ili ne, prosudite sami, tek drugo poluvreme je donelo 2+ tipovanje...

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 21:00 2580 IRS 1 Shamrock - St.Patrick's ki 2 3,20 Ukupna kvota 3,20

Republika Irska 1 – 19. kolo

20.45: (2,25) Šamrok Rovers (3,10) Sent Patriks (3,20)

* Kvote su podložne promenama

