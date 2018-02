Prva vest na Marki, napomena iz Realove beleške: Sergej je vrhunski!

Sergej Milinković Savić

Dug je proces do konačnog dogovora. U Realu ne vole da se uzdaju u sreću. Vole da znaju šta kupuju. Ne vole da žure. Ali nikad ne prestaju da gledaju. Jer samo retki mogu da igraju za Real. Ne gledaju se tu samo igrački kvaliteti. I zato ne čudi što Kraljevski klub u svakom trenutku na spisku ima 25 do 30 imena čije igre prati.

Međutim, jedno od njih jutros kao naslovna vest na sajtu madridske Marke, poslovično dobro upućene u zbivanja na stadionu "Santjago Bernabeu".

"Real Madrid drži oko na Milinković Saviću, poslednjem dragulju iz Srbije“, naslov je vesti.

U samom tekstu nema mnogo čega konkretnog, ali se više nego jasno da zaključiti da je Milinković Savić visoko na listi igrača koje u Realu vide kao potencijalna pojačanja. Ističe se da je Sergej jedna od senzacija Serije A, te da je svojom igrom već privukao pažnju drugih evropskih velesila. U tefteru Realovih skauta, piše Marka, stoji sledeća zabeleška: “vrhunski igrač, više nego zanimljiv“.

Šta to u stvari znači? Samo da je Milinković Savić prošao prvi krug Realove selekcije. Pratiće ga sada još pomnije, pošto u Madridu smatraju da je prototip igrača kakvog Kraljevski klub traži već godinama. To naravno ne znači da će Real tek tako krenuti po Milinković Savića. Još nekoliko krugova moraće da prođe pre no što primora Špance da pozovu Klaudija Lotita, prvog čoveka Lacija. Ali ako dođe dotle, smatrajte da je završeno. Real retko ostane bez igrača čije ime zaokruži.

(FOTO: Action Images)