Pari Sen Žermen je tim sa jednim od najboljih napada na svetu, ako računamo Nejmara (dok nije bio povređen), Kilijana Mbapea i Edinsona Kavanija, sa mnogo novca dovedeni su i odlični fudbaleri u vezi i odbrani, ali nekako kvalitet golmana ne prati ostatak tima. I zato uprava Svetaca planira da na leto to promeni i da dovede golmana velike klase.

Alfonso Areola jeste dobar čuvar mreže, mlad je, perspektivan, ali kada imate 222.000.000 evra da dovedete jednog igrača onda vam je i na golu potrebno neko bolje rešenje, piše Frans fudbal.

E sada, kada imate takvu situaciju, koje vam ime prvo pada na pamet da će da nanjuši i proba da izvuče korist? Pa naravno Mino Rajola. On je već nekoliko puta pokušavao da ugura Đanluiđija Donarumu u redove Svetaca, a najnovije informacije kažu da je to probao ponovo.

Rajola je zvao Nasera al Kelaifija i Antera Enrikea i opipavao teren za svog klijenta. Kelaifiju ta ideja uopšte nije loša, dok se Enrikeu ne dopada.

Donaruma je pod ugovorom do 2021. godine. Kako je španski veteran Pepe Reina već potpisao predugovor sa Rosonerima i stiže na leto kao slobodan igrač iz Napulja, to će značajno povećati šanse da Donaruma napusti San Siro. Real Madrid se takođe pominje kao mogući kupac Donarume, tako da i to treba uzeti u obzir.

Navodno je PSŽ već spremio 60.000.000 evra jer je Kevin Trap prodat Dortmundu.

Ipak, sportski direktor PSŽ-a Enrike više gleda na neke druge opcije. Najviše ga intrigira Jan Oblak, kao i Alison Beker čija je cena postavljena na 50.000.000 evra.

Vratiko se na Oblaka. Njegova otkupna klauzula je 100.000.000 evra. Vrlo visoka suma. Ali Sveci imaju opciju kako mogu da "odrade" Oblaka. Jorgandžijama se dopada Gonzalo Guedes, fudbaler PSŽ-a koji je pozajmljen Valensiji. A njegova cena je oko 50.000.000 evra. Saberite dva i dva i shvatićete šta je ideja PSŽ-a. Pitanje je samo da li će im to proći.

Na kraju, tu je i Tibo Kurtoa, ali je to daleko manje realna opcija. L'Ekip je čak pisao i o dva sastanka sa predstavnicima ovog igrača koja su se odigrala u Londonu. Belgijanac bi čak mogao da produži ugovor s Čelsijem.

U svakom slučaju, pitanje golmana je aktivirano više nego ikada u Pari Sen Žermenu. Samo je pitanje ko će stići. Pare nikada nisu bile problem. Para ima.

