Scena sa meča na Čairu

Najveći srpski klubovi van Beograda, na istom zadatku: ako je moguće, koliko-toliko narušiti dominaciju komšija sa Topčiderskog brda. Cilj je možda i dalje isti, ali čini se da su Novi Sad i Niš bar na kratko sav arsenal usmerili jedan ka drugome. Klubovi koji su donedavno bili u više nego prisnim odnosima sada se gledaju preko nišana.

Nije prvi put doduše, ali nikad nije bilo ovako oštro. Pa 24 sata posle saopštenja u kome Vojvodina kaže da je njihova utakmica na Čairu u 29. kolu Superlige bila “praznik bruke i besmisla srpskog fudbala, u režiji sudijske trojke na čelu sa Bojanom Nikolićem” stiže i odgovor iz Niša.

Na meti je više šef struke Novosađana Ilija Stolica, nego sam klub. Kao i slučaju Vojvodine, saopštenje prenosimo u celosti.

"Fudbalski klub Radnički imao je i više nego dobre odnose sa Fudbalskim klubom Vojvodina, koji su sada očigledno narušeni dolaskom trenera Ilije Stolice u novosadski klub. Isto to se već desilo i kada je gospodin Stolica bio šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Voždovac.

Osim Radničkog, gospodin Stolica je do sada više puta u medijima “targetirao” i optuživao i Crvenu zvezdu, koja je, kao i Radnički, u vrhu tabele Superlige Srbije. Svaki njegov napad na klub, koji je u vrhu tabele, pokazuje da on generalno mrzi srpski fudbal, za koji je rekao da je u “blatu”, a upravo on konstantnim napadima na one koji igraju bolji i kvalitetniji fudbal od njegovog tima, njih neargumentovano “valja” po tom blatu. Očigledno je da on ne može da prihvati poraz od boljih, a ima i neki poseban vid ličnog animoziteta prema Radničkom iz Niša.

Jučerašnje saopštenje Fudbalskog kluba Vojvodina, koje je očigledno kreirao gospodin Stolica, u kojem se na najgori način iznosi niz optužbi na naš račun, takvog je nivoa da je Radničkom ispod časti da ga komentariše.

Želimo da naglasimo da verujemo u sudijsku organizaciju i fudbalske organe Srbije i da će srpski fudbal biti unapređen u svakom mogućem smislu.

U svakom slučaju Radnički želi da na konstruktivan način doprinese razvoju srpskog fudbala, a ne da ga kao neki neargumentovano napadamo, jer nam to tako trenutno odgovara".

(FOTO: Star Sport)