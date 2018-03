Mnogo je težak put do najboljeg društva Kostarike. Pobednici Aperture i Klasure u dvomeču odlučuju o jedinom mestu koje vodi u Primeru. A pre svega, ekipe se prvo nadmeću u ligaškom delu pomenutih prvenstava, a potom kroz plej-of stižu do pobednika prolećnog i jesenjeg dela. Apertura je okončana, završeno je i doigravanje, a kao i prošle sezone u superfinalu se našao Hikaral. Klausura je trenutno stigla negde do polovine, a do sada je najviše pokazao Puntarenas.

Narandžasti su za sada bez poraza na sedam odigranih utakmica, a što je još ubedljivije primili su samo dva gola. Puntarenas večeras gostuje Guanakasteki, koja se muči i u proseku prima dva gola po susretu. Pre mesec i po dana Puntarenas je slavio 2:1 protiv ovog rivala, a krajem okotobra protekle godine deklasirao ga je na gostovanju 0:3. I sada verujemo Narandžastima, a mislimo da će biti i golova.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 18:00 1791 KO2KL Guanacasteca - Puntarenas kmb 2&3-5 3,80 Ukupna kvota 3,80

KOSTARIKA 2 - 11. KOLO

Nedelja

(2,90) Guanakasteka (3,30) Puntarenas (2,30)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock