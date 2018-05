Mladi Uroš Račić je tokom sezone često dobijao priliku i sa pravom može reći da je utkao sebe u šampionsku generaciju.

„Velika čast za mene, ova titula je nešto čime ću se ponositi celog života. Duga sezona je iza nas, bilo je zaista mnogo lepih momenata, velikih pobeda i važnih golova. Pokazali smo koliko je zajedništvo važno, svi smo pre svega odlični prijatelji i verujem da je to jedan od ključnih razloga što smo osvojili ovu šampionsku titulu. Odlična atmosfera je prisutna na svakom našem treningu i na svakoj utakmici, svi se međusobno podržavamo i upravo zato i jesmo šampioni“, rekao je Račić za klupski sajt.

On je naglasio da će ekipa do kraja sezone pružati maksimum, uz nadu da će mlađi igrači dobiti još više prostora na preostale tri utakmice u prvenstvu.

„Možda bi neko sa strane pomislio da sada možemo da se opustimo, ali u našoj ekipi to ne može da se desi. Maksimalno ozbiljno pristupamo svakom treningu i idemo na pobedu u svakom meču. Isti slučaj će biti i sada u subotu protiv Spartaka. Želimo da završimo sezonu onako kako smo je i započeli, sa pobedama. Verujem da ćemo do kraja veću minutažu dobiti i mi mlađi igrači. Vredno radimo i treniramo. Imamo kvalitetne pojedince i ko god da se nađe na terenu siguran sam da će nam doneti pobedu. Zaista nam je važno da se i na utakmicama do kraja sezone pokažemo u najboljem svetlu i da donesemo našim navijačima još tri pobede, oni su to zaslužili jer nam tokom čitave sezone pružaju neverovatnu podršku“, dodao je Uroš Račić.