Važna pobeda Rada u 34. kolu plej-auta Superlige. Građevinari su na Banjici srušili direktnog protivnika u borbi za opstanak, Bačku, i gurnuli je na ivicu ambisa - 2:0 (2:0).

Građevinari su čitav posao rešili u prvom poluvremenu, kada su postili oba gola, pa sada imaju velika tri boda prednosti u odnosu na današnjeg protivnika. Mrežu gostiju prvi je načeo Bogdan Mladenović u 16. minutu, dok je praktično čitav posao rešio Denić 13. minuta kasnije.

Bačka još ima dovoljno vremena da izbegne ispadanje u poslednja tri kola, što se ne može reći i za čačanski Borac, koji je pregažen u Ivanjici (3:0) i preostala mu je još samo teorija, ali ima čak sedam bodova manje od šestoplasiranog rada. Junak pobede domaćina bio je dvostruki strelac Ivan Cvetković, a mrežu gostiju u finišu prvog poluvremena pogodio je i Stefan Panić.

Mačva je do verovatno spasonosnih bodova stigla u 89. minutu utakmice sa Radnikom, kada je stigla do sva tri boda zahvaljujući golu Nenada Jovanovića. Bio je to potpuni preokret domaćina, koji je 11 minuta ranije stigao do izjednačenja zahvaljujući Nikoli Milinkoviću. Goste je u vođstvo još u 25. minutu doveo Dušan Pantelić, ali to njegovom timu nije bilo dovoljno ni za osvajanje jednog boda u večerašnjoj utakmici.

PLEJ-AUT, ČETVRTO KOLO

Zemun - Mladost 0:0

Javor - Borac 3:0 (3:0)

/Cvetković 2, 16, Panić 42/

Mačva - Radnik 2:1 (0:1)

/Milinković 77, Jovanović 89 - Pantelić 25/

Rad - Bačka 2:0 (2:0)

/Mladenović 16, Denić 29/

Foto: Star Sport