Još jedna utakmica ostala je do kraja izuzetno uspešne sezone za fudbalere Crvene zvezde. Susret sa Voždovcem (subota, 20.00) i proslava titule na stadionu „Rajko Mitić”...

"Jedva čekam da proslavimo titulu na našem stadionu sa našim navijačima. Verujte mi da mi vreme od kada smo obezbedili titulu do utakmice sa Voždovcem traje kao godina, koliko željno iščekujem da podelimo radost sa našim navijačima. Očekujem da će biti pun stadion u subotu, Zvezdi nikada nije nedostajalo podrške, naši najvijači su na svakom meču uz nas i verujem da će tako biti i na proslavi titule. Svi zajedno smo zaslužili nezaboravnu atmosferu tog dana", poručio je Nemanja Radonjić u kratkom obraćanju za klupski sajt.

U 38. minutu meča protiv Vojvodine Radonjić se odlično snašao u kaznenom prostoru domaćina i matirao je golmana Lazarevića...

"Mi smo Crvena zvezda i moramo uvek da pobeđujemo. Drago mi je što sam postigao još jedan gol, nadam se da ću nastaviti seriju i na meču protiv Voždovca, da overimo titulu na najbolji mogući način".

Zvezdin krilni napadač osvrnuo se i na učinak svoje ekipe na meču sa Vojvodinom...

"Bilo je jako teško vreme za igru, nismo odigrali prvo poluvreme na našem nivou. Trebalo nam je malo vremena, sa šefom smo se u pauzi dogovorili da izađemo visoko u nastavku meča, da igramo kao što smo to radili uvek do sada. Ispoštovali smo dogovo iz svlačionice i to nam se isplatilo. Iako tri boda ništa ne menjaju u rasporedu na tabeli nama je uvek važno da pobeđujemo. Drago mi je da smo i u Novom Sadu uspeli", zaključio je mlađani krilni napadač crveno belih.

Foto: MN Press