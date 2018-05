Nemanji Radonjiću je bila dovoljna jedna sezona da se uvuče pod kožu navijačima Crvene zvezde. U tome je uspeo zahvaljujući sjajnim potezima, brzim prodorima, a na kraju i efektinim golovima.

Njegove partije prepoznali su i brojni evropski klubovi. Crvena zvezda je zimus odbila 6.000.000 evra od Štutgarta, a sada su u opticaju Hofenhajm i Đenova.

Ipak, najvernije pristalice srpskog šampiona se nadaju da je će Radonjića gledati i naredne sezone u crveno-belom dresu, a prema njegovim izjavama nakon proslave šampionske titule, izgleda da će im želje i ostvariti.

„Meni je prvi put da doživim ovako nešto, zahvalio bih se publici na ovakvoj podršci, nisam očekivao ovakvu posetu i svakako da smo mnogo bolje igrali i zbog publike. Znali smo da je titula već naša i igrali smo za svoju dušu, ali smo ispoštovali sve dogovore iz svlačionice. Posle derbija me je krenulo, dao sam pet golova zaredom, kako me je krenulo verovatno bih dao i deset. Nadam se da ću nastaviti ovako i sledeće sezone. Pozivam navijače da i sledeće sezone dolaze u što većem broju jer mislim da ova generacija to zaslužuje”, rekao je Radonjić.

Radonjić je ove sezone odigrao 38 utakmica u svim takmičenjima i postigao sedam golova. Ipak, tek u sledećoj sezoni se očekuje da dostigne još viši nivo igre i realizacije.

Foto: Star Sport