Crvena zvezda je bolje počela večiti derbi protiv Partizana, a prvi gol na meču za crveno-bele postigao je Nemanja Radonjić.

On je u 18. minutu ispratio napad Zvezde po desnoj strani, lopta je stigla do njega, a Radonjić je plasirao loptu u suprotan ugao nekako iz kolena. Zaličilo je to pomalo na neke vrhunske poteze čuvenog Francuza Tijerija Anrija. Iako to nije toliko za poređenje, naravno.

Lopta je otišla u suprotni ugao, a čak ni odlični Vladimir Stojković nije mogao ništa da uradi osim da je isprati pogledom.

Čak je lopta pogodila i stativu što je ceo pogodak učinilo još interesantnijim. Pamtiće Radonjić ovaj derbi, već sada to možemo da kažemo.

Ovo mu je prvenac u večitim derbijima. Podsetimo, on je ponikao u mlađim kategorijama Partizana.

Foto: MN Press