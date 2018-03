Konačno se i to desilo: 29 dana pošto je Ričmond Boaći zadužio opremu Đengsua i zvanično postao igrač kinskog kluba, na račun Crvene zvezde je legao novac koji je sa Dalekog istoka uplaćen srpskom vicešampionu.

Rukovodstvo Crvene zvezde se nadalo da će novac od Boaćija stići mnogo ranije, ali zbog vrlo oštrih propisa kineskih vlasti morali su da sačekaju. Kako bilo: novac za Boaćija je stigao na vreme da crveno-beli finansijski produšu.

Crvena zvezda je prodala Boaćija u ovom prelaznom roku za 5.500.000 evra, ali od toga postotak ide Boaćiju, kao i menadžeri koji su posredovali u transferu.

Vest u uplati iz Kine sa najviše radosti dočekaće igrači i zaposleni u klub. Generalni direktor kluba Zvezdan Terzić je još u Antaliji zamolio igrače za strpljenje, čak je i najavio da bi mogli da ostanu bez prihoda do juna ukoliko crveno-beli ne prihoduju ozbiljan novac. Ipak, to se nije desilo. Iz kluba su otišli Gelor Kanga, pa Ričmond Boaći. Očekuje se da do utakmice u Lučanima igrači i stručni štab crveno-belih dobiju zaostala primanja.

Crveno-beli, pre svega, moraju da uplate novac u državnu kasu. Tačnije da izmire ratu poreza koja im stiže na naplatu zbog starog duga. UEFA ima nultu toleranciju kada se povede reč o poreskim dugovanjima, a kako su crveno-beli pod posebnim monitorngom jasno je da do 31. marta moraju da regulišu obavezu koja u ovom trenutku iznosi između 500.000 i 600.000 evra.

Crveno-beli će ekspresno morati da regulišu prvu ratu obeštećenja za El Fardu Bena (250.000 evra). Posebno, jer je grčki Olimpijakos bio tvrd pregovarač i čak ucenjivao Zvezdu brojnim klauzulama. Očekuje se da crveno-beli isplate Spartaku 220.000 evra za transfer Hajdina.

Crveno-beli očekuju i deo novca koji im pripada na osnovu uspeha u Ligi Evrope.