Sve u jednom dahu. Bez razmišljanja o tome kako će reći, bez previše brige da li će se neko uvrediti. Radža Najngolan je takav kakav, uzmi ili ostavi. I zato ga Rimljani vole.

Sada je izašao poslednji deo intervjua za Il Tempo i Belgijanac nije ostao dužan italijanskim novinarima.

Na sve je odgovorio bez zadrške.

Da li žališ zbog video-snimka na kom se vidi kako pušiš i piješ?

"Napravio sam sr... Nikada nisam kući 31. decembra. Možda da sam bio ovako nešto se ne bi dogodilo. Umesto toga sam uzeo telefon, to što se desilo, desilo se, žao mi je zato što sam dao loš primer, ali nisam takav zapravo. Imam dve kćerke, trudim se da ih učim dobrim stvarima. Ne radim onakve stvari svaki dan", iskren je bio Radža.

Da li je selektor Belgije Roberto Martinez promenio stav? Da li će te zvati na Svetsko prvenstvo?

"Ne znam, rekao je da neće praviti odabir na osnovu mišljenja javnosti, razumete? Nadam se da ću ići, dajem sve od sebe, ali ne zavisi sve od mene. Radim sve što mogu i nadam se da će Martinez da me pozove. I mislim da zaslužujem mesto".

Ko bi voleo da uzme Skudeto? Juventus ili Napoli?

"Govorim vam istinu, ne volim Juventus, ali nadam se da će osvojiti. Ništa nemam protiv Napolija ili Mertensa, igraju dobro i zaslužuju titulu, ali pet godina stižem kao drugi i slomilo bi me da neko drugi skine Juventus sa trona, a da to ne bude moj klub".

Toti i Monći?

"Mnogo mu pomaže sada kada je prestao sa igranjem. Dolazi često u svlačionicu i razgovara sa igračima. Ponekad Toti priča sa igračima u ime sportskog direktora. I nekada je lakše igračima sa saslušaju Totija nego Monćija".

Koliko ćeš još sezona igrati?

"Uvek kažem da neću igrati do svoje 40. godine iz jednog prostog razloga - volim da uživam u životu. Radim to i kao fudbaler. To je za mene uvek bio hobi. A najvažnija stvar je da živim dobro. Ne bih mogao da radim u nekoj kompaniji i da budem zatvoren po ceo dan. Naš život je veoma stresan, kada stvari krenu loše morate da pazite gde idete. Nije lako, putujemo četiri dana nedeljno, gde god odemo moram da se slikam. Sada kada Toti nije tu uvek sam ja na udaru ha-ha. Razmišljam sezonu po sezonu, nadam se da ću se osećati dobro, a kada bude bilo mesta za mlađe, otići ću".

Da li si zadovoljan sadašnjom sezonom?

"Ako neko igra lošije, a daje golove, i dalje će ga hvaliti. Imao sam neke asistencije, davao malo golova, ali sam imao manje pažnje. Fudbal je takav. Osećam se dobro, uvek dajem sve, preuzimam odgovornost kada stvari krenu loše i svima je lako da me kritikuju", rekao je Najngolan.

Interesovanje Intera, odnosno Lučana Spaletija?

"Bilo je interesovanja sa njihove strane zato što me trener poštuje. Čak iako imate 1000 priča o njemu. Zaboravite. Uvek sam imao dobar odnos sa njim, postavio me je na najbolju poziciju u kojoj mogu da se pokažem. Ali na kraju leta nije bilo šanse da napustim Romu".

Bilo je i ponude iz Kine, koliko je to bilo ozbiljno?

"Nije bilo ozbiljno. Nisam lažov pa da kažem da me novac ne interesuje, imam 30 godina. Ali, istina je da sam u prošlosti odbio neke važne ponude. Pre dve godine sam mogao u Čelsi gde bih zarađivao više, ali meni nije važan samo ekonomski aspekt. Mogu da kažem - ići ću u Kinu, provešću se i zaraditi novac. Postoje ljudi koji bi sve uradili, čak i prali veš rukama samo da odu i uzmu pare. Drugo pitanje je da li želim da igram na ovom nivou. Da li je dobor da promenim grad i stil fudbala? Ne pada mi to još na pamet. Lepo mi je ovde".

Kako se izvući živ sa Nou Kampa u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona protiv Barselone?

"Dobra stvar je da nemamo šta da izgubimo. Imamo šansu da nastavimo s dobrim nizom u Evropi. Igramo protiv ekipe koja nikada ne gubi. Biće teško. Za one koji gledaju sa strane deluje da ih je nemoguće pobediti. To može da postane naša prednost ako oni već misle da su nas prošli. To je još jedna stvar koja nas dodatno motiviše. Idemo tamo da igramo otvoreno", rekao je Najngolan.

U kakvoj formi ideš na taj meč?

"Sada sam dobro, ne osećam više bol. Osećao sam neke probleme, ali sam nastavio da igram uvek da bih pomogao timu. Mnogo nas utakmica čeka u samo nekoliko dana, tako da moramo da budemo svesni svoje snage. Ovo će biti najvažniji momenat da se kvalifikujemo za sledeću godinu Lige šampiona. Moramo da ostanemo u jednom delu kao ekipa".



Foto: Shutter stock