Rajola opet sapliće Milan: Donaruma mora da pređe u top klub!

Mino Rajola sprema novu zvrčku Milanu.

Taman što su se Rosoneri stabilizovali i vratili u trku za Ligu šampiona debeljuškasti menadžer je zapalio Italiju izjavom da golman Điđo Donaruma "mora da pređe u top klub sledeće sezone".

Poznati agent ima dugu istoriju netrpeljivosti sa Rosonerima, posebno sa sportskim direktorom Masimilijanom Mirabelijem, posle prošlogodišnje sage sa novim ugovorom za pulena.

Podsetimo, tada je tvrdio da Donaruma napušta Milan, ali je golman na kraju potpisao novi ugovor.

"Điđo još nije najbolji golman na svetu. To će postati tek kada bude počeo da pravi najpametnije izbore u karijeri. Mora da napusti milan i ode u top klub sledeće sezone. To sam već rekao, to je moja ideja", izjavio je Rajola za radio Kis Kis Napoli.

Ovo nije prvi put da Rajola priča o Donarumi ove nedelje, on je slično mišljenje izneo u velikom intervjuu za RAI koji će biti emitovan večeras.

