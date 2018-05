Džastin Klajvert

Mino Rajola ponovo loži vatru. Sada u Amsterdamu. Integritet Ajaksa je u pitanju. Četvorostruki evropski prvak odavno nije finansijski moćan makar i da uđe u borbu sa najvećima na Starom kontinentu, ali zna kako veliki klub treba da se ponaša. I zato bi Džastin Klajvert mogao da pođe putevima Nikolaja Bojlesena, a njemu je Ajaks zagorčao život.

Bojlesen je juna 2015. godine tako odbijao da produži ugovor sa Ajaksom, imao je ponude od većih klubova, u Amsterdamu su izgubili živce i 26-godišnji levi bek sada tera loptu u Kopenhagenu. Nije baš korak napred.

Sada istim metodama Kopljanici prete i 19-godišnjem Klajvertu. Sve zbog Rajole naravno. Već smo pisali koliko je Edvin van der Sar “izgoreo“. Deset meseci pregovaraju i ne mogu da pronađu zajednički jezik. Rajola je previše gramziv. Ili samo traži izgovor kako da odvede klijenta u neki platežno sposobniji klub.

Za novi ugovor, traži 1.500.000 evra po sezoni! To je previše za Ajaksove standarde. Posebno za 19-godišnjaka. I pritom, tu nije kraj, jer Rajola zahteva i 20 odsto od narednog transfera za Klajverta, a još 20 za sebe. Sve skupa dakle - 40 odsto.

Sa Amsterdam arene je dobio kategoričko „ne” za odgovor. Ali Rajola se ne sekira previše. Ume on da istera svoje. Pitajte samo upravu Milana, koja je proživljavala noćne more prilikom pregovora sa Đanluiđijem Donarumom. A šta na sve to kaže sam Rajola?

“Ajaks neka radi šta hoće, ja sam već rekao da neću o detaljima pregovora govoriti u medijima. A oni slobodno neka me prikazuju kao babarogu. Nije problem. Ja ću da budem jedini krivac. Ja sam zlikovac“, odgovara nonšalantno.

Može mu se. Jer šta god se bude desilo, on će svoj deo uzeti. Podsetimo, pisalo se ranije o interesovanju Barselone, pre svega Mančester junajteda.

