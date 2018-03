Valter Sabatini

Finansijski fer plej kao omča oko vrata. Kineski vlasnici ne žele da se igraju sa Uefom. Pre no što neko dođe - neko mora i da se proda. Valter Sabatini polako kruni ugled. I gubi strpljenje. Gazeta delo sport eksluzivno donosi informaciju da je transfer guru još pre dve nedelje ponudio ostavku, nezadovoljan time što nema skoro pa nikakvu autonomiju prilikom odlučivanja o pojačanjima

Na svaki njegov zahtev, Suning odgovori - nema para! U januaru je zato Sabatini izvisio za Ramiresa, Havijera Pastorea i Aleša Tešeiru. Inače, on je zaposlen kao tehnički coordinator, kao spona između kompanije Suning i Intera, ali i Đengsua, drugog kluba pod patronatom kineskih biznismena.

A baš danas pojavila se vest italijanskog Skaja da je Fabio Kapelo napustio kormilo u Đengsuu. Tamo je i dobio posao na Sabatinijevu preporuku, pa se spekuliše da su loši odnosi na Dalekom istoku u stvari pravi razlog raskola u Milanu.

Suning doduše još nije prihvatio Sabatinijevu ostavku. Korijere delo sport navodi da im je Sabatini postavio ultimatum: ili veća ovlašćenja ili rastanak. Korijere navodi i da Kapelova sudbina nije u vezi sa Sabatinijevim nezadovoljstvom.

Ono traje već neko vreme. Sredinom februara Sabatini je tako rekao da se “Kinezi često predomisle” baš pre no što se posao finalizira. Nije se to dopalo gazdama Nerazura. Jedna od opcija koja se pominje je da će zato oterati iskusnog operativca i na njegovo mesto vratiti Marka Branku, koji je u Interu radio od 2002. do 2014. Baš njemu se pripisuju dovođenja igrača poput Lusija, Dijega Milita, Tijaga Mote, Veslija Snajdera, pa i Samjuela Etoa.

Ali tada je Masimo Morati sipao novac. Kinezi su mnogo štedljiviji, a nije danas lako na tržištu na kojem se najbogatiji razbacuju stotinama miliona dovesti jeftinog igrača.

