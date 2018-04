Slaviša Jokanović i Aleksandar Mitrović nalaze se nadomak Premijer lige! Sinoćnji poraz Kardifa u derbiju protiv Aston Vile (0:1), odnosno Fulamov minimalac u sudaru sa Redingom doveli su do promena u vrhu tabele. Velšani su skliznuli na treće mesto, a tim sa Krejven kotidža popeo se stepenicu više i sada se šepuri sa drugog mesta sa bodom više od čete Nila Vornoka.

Do kraja ligaškog dela u Čempionšipu ostale su još četiri runde, plus odložene utakmice. Sve će biti jasno do 6. maja, kada ćemo znati ko uz Vulverhempton ide direktno u elitu, a ko će morati u doigravanje. Borba za to drugo mesto narednih dvadesetak dana vodiće se između tri kluba - Fulama, Kardifa i Aston Vile. Glavni konkurenti svakako su Fulam i Kardif, ali jučerašnja pobeda daje kakve-takve šanse i nekadašnjem šampionu Evrope, pošto je prišao na samo pet bodova zaostatka.

Činjenica da Kardif do kraja ima da odigra utakmicu više (24. april protiv Derbija) daje mu određenu prednost u odnosu na konkurente, međutim isto tako stoji činjenica da Velšani imaju verovatno najteži raspored. Od tih preostalih pet mečeva Marko Grujić i društvo na tri gostuju i to Noriču, Derbi kauntiju i Halu. Ako će im protiv bezbrižnih Kanarinaca možda i biti lako, u sudaru sa Halom i Derbijem sigurno neće. Ovnovi se bore za plej-of, imaju dobru ekipu sa dosta premijerligaških igrača (Hadlston, Ledli, Kameron Džerom, Nadžent, Vajman, Karson...) i povrh svega jedni su od najboljih domaćina u ligi. Tigrovi su, opet, ovu sezonu odigrali ispod svojih mogućnosti, no radi se o timu s jakim pojedincima poput Kamila Grosickog, Abela Ernandeza, Sebastijana Larsona, Majkla Dosona iz Totenhema... Takođe, forma im je u usponu, o čemu svedoče poslednja dva trijumfa. Sinoć čak 4:0 protiv Kvins Park Rendžersa.

Notingem Forest i Reding, doduše, ne bi trebalo da predstavljaju veliki problem za Vornokov tim.

Fulamov najjači adut jeste odlična forma, igra koja odskače od standarda Čempionšipa, na koju se rivali teško privikavaju i strašni Mitrović koji je od dolaska u klub postigao devet golova na 13 utakmica. Za Jokanovu četu gostovanje Milvolu moglo bi da bude presudno, a ono sledi 20. aprila, posle susreta sa Brentfordom. Ako to pregrmi, Fulam će verovatno imati ostati na pol-poziciji. Njima naruku ide i to što u poslednja dva kola igraju protiv Sanderlenda, odnosno Birmingema, dva tima iz donjeg doma, koja se, ruku na srce, bore za goli život, pa se sigurno neće lako predati.

Podsetimo, ukoliko bi ušao u Premijer ligu, Slaviša Jokanović ponovio bi uspeh iz 2015, kada je mu je isto pošlo za rukom sa Votfordom. Tada je, međutim, dobio otkaz, pa još nije zabeležio debi u eliti kao menadžer?!

I za kraj Aston Vila. Slavni klub imaće pravo da se nada samo u slučaju serije loših rezultata oba konkurenta. Vili ni sve četiri pobede ništa ne garantuju...

Foto finiš kreće kroz tri dana. Pogledajte i kvote za mečeve tri glavna takmaca za drugo mesto:

MOZZART KVOTE

Fulam - Brentford

Aston Vila - Lids

Norič - Kardif

2. FULAM (42) - 81 bodova

14. april - Brentford (D)

20. april - Milvol (G)

27. april - Sanderlend (D)

6. maj - Birmingem (G)

3. KRDIF (41) - 80 bodova

14. april - Norič (G)

21. april - Notingem Forest (D)

24. april - Derbi (G)

28. april - Hal (G)

6. maj - Reding (D)

4. ASTON VILA (42) - 76 bodova

13. april - Lids (D)

21. april - Ipsvič (G)

28. april - Derbi (D)

6. maj - Milvol (G)

Foto: Action Images