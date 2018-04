Totenhem će još jednu sezonu okončati bez trofeja, što će ga ponovo vratiti u onaj prosek, među klubove koji nit' smrde nit' mirišu.

Šampion nokaut utakmica Žoze Murinjo još jednom je pokazao da je taktički zreliji od Maurisija Poketina, da ume da spremi ekipu za ovakve mečeve u kojima se sve završava sada i odmah. Mančester Junajted je na krcatom Vembliju porazio Pevce sa 2:1 i plasirao se u finale FA kupa.

Tako će Crveni đavoli moći da ukrase ovu turbulentnu sezonu barem jednim peharom, iako se pre nekoliko nedelja to činilo kao nemoguća misija. Loše su fudbaleri Sa Old Traforda otvorili meč, već posle 10 minuta motivisani Pevci su došli u prednost nakon što je Eriksen majstorski uposlio Delea Alija, a ovaj matirao nemoćnog De Heu.

Odgovor Junajteda usledio je sredinom prvog dela. Pol Pogba je ukrao loptu na levom krilu, majstorski, desnicom, centrirao na drugu stativu, a tamo je omaleni Aleksis Sančez sačekao i lepim skokom i glavom (?!) poravnao na 1:1. Zanimljivo, na golu Pevaca je danas stajao Holanđanin Vorm kojeg je Poketino time želeo da ispoštuje pošto je branio u FA kupu cele sezone. Kapiten Ljoris je ostao na klupi i to se ispostavilo kao greška.

Oba tima imala su sjajne šanse da dođu do prednosti u finišu, prvo Pogba za Junajted na jednoj strani, zatim i i Eriksen na drugoj za Pevce. Mančester Junajted je utakmicu rešio u 62. minutu. Posle duge lopte, danas sjajni Aleksis Sančez je dodao do Lukakua, ovaj je nije zahvatio kako treba, ali je ona stigla do Andera Erere koji je lepim udarcem desnicom probušio mrežu Totenhema za 2:1.

Bio je to pogodak Murinjovog iznenađenja koje je odigralo besprekoran meč u tandemu sa Matićem i Pogbom na sredini terena i vukao je majstorski konce igre. Junajted je zapravo dobio ovaj rat na sredini, a kada stekne prednost u ovakvim utakmicama tim sa Old Traforda je teško gubi, što se videlo i danas.

Probao je Totenhem da se vrati u meč, ređao napade pred golom Junajteda, ali nije bilo ključnog i završnog pasa ka Hariju Kejnu koji bi najbolji strelac pretvorio u gol. Jednostavno je, kada Kejnu ne ide i Totenhem se dosta muči, a to se videlo i danas. Odbrana Junajteda je spakovala u džep najboljeg fudbalera, naravno po instrukcijama Murinja, pa se Mančester Junajted vraća na Vembli i finale 19. maja.

Ko će mu tamo biti rival za najstariji trofej na svetu saznaćemo sutra posle drugog polufinala između Čelsija i Sautemptona koji se igra od 16 časova.

MANČESTER JUNAJTED - TOTENHEM 2:1 (1:1)

/Sančez 24, Erera 62 - Ali 11/

Stadion: Vembli

Gledalaca: 85.000

Sudija: Entoni Tejlor

MANČESTER JUNAJTED (4-3-3): De Hea - Valensija (od 80. Darmijan), Smoling, Džons, Jang - Erera, Matić, Pogba - Lingard (od 83. Rašford), Lukaku, Sančez (od 90. Felaini).

TOTENHEM (4-2-3-1): Vorm - Tripije, Sančez, Vertongen, Dejvis (od 68. Lukas Moura) - Dajer, Dembele (78. Vanijama) - Eriksen, Ali, Son (od 86. Lamela) - Kejn.

Foto: Action Images