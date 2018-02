Razmaženko i Lešinari

Bez obzira što su prošla dva dana od okršaja u Madridu između Reala i Pari Sen Žermena (3:1) u prvom meču 1/8 finala Lige šampiona, Nejmar ne prestaje da izaziva pažnju svetskih medija i puni novinske stubce. Razlog je jasan - najskuplji fudbaler u istoriji ove igre izgubio se u pretonici Španije i nije opravdao očekivanja.

Otuda i pljušte kritike na račun Brazilca sa svih strana, a surov je recimo bio njegov zemljak Valter Kazagrande, nekadašnji napadač Porta i Torina, koji je toliko isprozivao fudbalera Svetaca da je i tata Nejmar senior morao da se umeša.

"Problem je što mnogi greše kada smatraju Nejmara genijem, jer on to sigurno nije. Nema kvalitet Lionela Mesija, Dijega Maradone ili Kristijana Ronalda, da može da promeni tok utakmice u svakom trenutku. Ne dopada mi se ni to što mu mediji i navijači daju preteranu pažnju, a on je nepristojan prema svojim saigračima i ponaša se kao razmaženo derište", tvrdi Kazagrande.

Naravno, Nejmarov tata je odmah oštro replicirao kritičaru:

"Znamo da u fudbalskom svetu postoje lešinari koji se uvek odmah prvi jave kako bi prigrabili pažnju koju nisu imali u karijeri kao igrači. Neću da kažem da su to sportisti jer su imali zapaženiji život van terena nego na njemu, ali mi smeta kada se takvi idioti hrane egom kao lešinari posle jedne izgubljene bitke."

A Nejmar? Nije se mnogo oglašavao posle madridskog poraza jedino je na Instagramu ostavio zanimljivu poruku:

"Hvala bogu na teškim momentima!"

(FOTO: Action Images)