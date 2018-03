Realovih 10 minuta

Dani Alves

Verovatno ni u Madridu nikome nije baš sasvim jasno kako su pobogu iz prvog meča poneli kapital od dva gola. Pari Sen Žermen ih je zgromio u prvom poluvremenu. Ali to je Real. Dok je PSŽ svoje šanse promašivao, Kraljevski klub je opravdavao taj nadimak - kraljevski. Realu jednostavno ne treba mnogo.

"Oni žive od toga. Od tih 10 minuta. To je sve što im treba", komentariše Dani Alves, desni bek Svetaca, koji iz dana u Barseloni odlično poznaje madridskog giganta.

Zna i kako se Real pobeđuje.

"Moramo da igramo dobro sve dok ne istekne 95. minut".

Drugo je pitanje, da li to Pari Sen Žermen može? Posebno bez povređenog Nejmara?

"Uvek imaš dve opcije: da sedneš i da plačeš ili da ustaneš i pobiješ se. Naravno, mnogo smo jači sa Nejom i nemoguće je ne primetiti da njega nema, ali sam ja opet za to da se pobijemo", hrabri iskusni Brazilac saigrače.

"Ništa ne motiviše toliko kao mogućnost da srušiš šampiona. To bi bila jasna poruka i svima drugima. Samo što moramo da odigramo savršen meč. Nećemo sigurno sve završiti za 15 minuta".

Prvi preduslov za - kako sam kaže - istorijski podvig Parižana…

"Moraš da veruješ. Možemo da promenimo tok istorije. Da probijemo limite ovog kluba, da podignemo granicu. Nisam ovde došao da bih živeo u Parizu, nego da bih postao deo istorije ovog kluba. Novac to ne može da kupi. Ali moramo da izbacimo tim kakav je Real da bi nas ljudi ozbiljno shvatili".

