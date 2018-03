Internet pamti sve. Ima i onih koji se i bez guglanja dobro sećaju šta je Žoze Murinjo govorio dok nije bio u Mančester junajtedu, a svi znaju kako se ponaša i šta priča dok sedi na klupi velikog kluba.

Engleski novinari rešili su da mu stave do znanja kako su njegovi komentari posle eliminacije iz Lige šampiona u najmanju ruku licemerni, iskopavši iz arhive citat iz 2004. To je ona godina upamćena po velikom Murinjovom proboju u gornji trenerski dom, kad je sa Portom izbacio baš Mančester junajted. I to tako što je na Dragao stadionu u prvoj utakmici osmine finala slavio sa 2:1, posle čega je tadašnji trener ser Aleks Ferguson odbio da mu pruži ruku.

„Razumem Fergusonovu emotivnu reakciju. Na raspolaganju su mu neki od najboljih fudbalera sveta, morali su bolje od onoga kako su igrali. Mora da je čovek veoma tužan kad njegovu ekipu nadigra proitvnik koji je formirao tim koristeći samo deset procenata budžeta koji na raspolaganju ima Mančester“, likovao je Murinjo koji će te sezone postati prvak Evrope.

Povod da mu često brutalna engleska štampa - s tim da ni Mu nije cvećka da bi ga štedela - ove reči stavi pred nos jesu izjave neposredno po okončanju susreta sa Seviljom kad je podsetio kako su Crveni đavoli i ranije znali da zabrljaju u uvodnim nokaut fazama evrokupova. I to da ih savladaju timovi koje je on vodio.

„Sedeo sam u ovoj stolici već dva puta. Prvi put sa Portom kada sam izbacio Mančester Junajted, drugi put sa Realom i tada sam izbacio Mančester junajted. U suštini, ispadanje nije ništa novo za ovaj klub“, pokušao je da se opravda Murinjo.

Teško da će uspeti. Na primer, naš Nemanja Matić je za poraz od Sevilje bez ustručavanja rekao „nema opravdanja“. I stvarno nema. Mančester je suviše veliki klub da bi morao da trpi izgovore trenera koji sebe naziva Posebnim. Zato su sve glasnije zamerke na njegov račun. Ne samo navijača (žele dopadljiviji fudbal), stručne javnosti (ukazuju na probleme u igri), već i rukovodilaca. Tako je dva dana posle poraza od Sevilje pokrenuta priča o poverenju Murinju. Kako to obično biva, plasiraju je tabloidi, često u dosluhu sa čelnicima kluba. Da opipaju teren.

„Žoze nije trener kakav smo mislili da jeste. Zabrinuti smo. Znamo da navijači mrze kako igramo sad, a ako ovako nastavimo, nećemo osvojiti titulu naredne tri-četiri sezone. Osim toga, Murinjo se previše meša u stari koje nisu u opisu njegovog posla i nemaju dodirnih tačaka sa fudbalom“, reči su neimenovanog čelnika Mančestera koje, možda, neko neće shvatiti ozbiljno, ali ne bi trebalo sumnjati da se radi, za početak, o preispitivanju odluke da li je angažman Murinja bio pogodak u metu.

On će posegnuti za statističkim podacima kako je unapredio tim koju mu je u nasledstvo ostavio Luj van Gal, govoriće o tri pehara osvojena prošle sezone - da bi mu Roj Kin uzvratio „Komjuniti šild je trofej, e sad smo nadrljali“ - kazaće kako je vratio Junajted u Ligu šampiona, ali to su mali ciljevi u odnosu na one koje kakvim ovaj klub stremi.

„Njegovi fudbaleri igraju kao individue, a ne kako tim. Zato me poraz Mančestera ne iznenađuje. Možemo da pričamo o taktici i sistemu igre, ali fudbaleri moraju da odrade svoj deo posao. Neki od njih nisu dovoljno kvalitetni da bi igrali za Junajted“, ocenio je nekadašnji kapiten, baš u Fergusonoj eri, Roj Kin.

E sad - ko „nije dovoljno kvalitetan za Mančester“? Šo, Darmijan, Lindelef, Blind, Erera... Ionako nisu u prvom timu. A od startera Aleksis Sančez, Pol Pogba, pa i Romelu Lukaku ne donose ono što se od njih očekivalo. Ili daju nedovoljno u srazmeri sa novcem uloženim u obeštećenja i plate. Sva trojica igraju daleko lošije nego u pređašnjim klubovima.

Zato...

„Pol Pogba mora da ode iz Mančester junajteda! On i Murinjo su kao dva jarca na brvnu. Moj savet mu je da se u preostalom delu sezone što bolje spremi za Mundijal i glavom bez obzira pobegne sa Old Traforda. Selektor Didije Dešan mora s njim da razgovara na ovu temu“, smatra nekadašnji reprezentativac francuske Kristof Dugari, zabrinut za Pogbinu budućnost u državnom timu.

Pogba je trebalo da bude stub Mačestera za narednu deceniju, ali... Ne ide. Ne ide ni očekivani povratak Zlatana Ibrahimovića na teren prema očekivanjima. Šveđanin se oporavio od povrede kolega zbog koje je propustio prvi deo sezone, ali je u međuvremenu odigrao samo 187 minuta. Zvanična verzija je da je koleno opet problem, ali...

„Imam informaciju da Ibra nije povređen, nego da je odnos sa Murinjom zahladneo. Zato ne igra“, uverava nekadašnji rumunski reprezentativac Adrijan Mutu.

Odakle njemu to saznanje možemo samo da nagađamo, ali istorija nas uči da Žoze ne trpi velike zvezde i da pre ili kasnije s njima mora da uđe u konflikt. U prvom mandatu Čelsiju je imao problema sa Džoom Kolom, u drugom sa Dijegom Kostom, Edenom Azarom i Seskom Fabregasom, u Realu sa Ikerom Kasiljasom i Kristijanom Ronaldom, u Mančesteru sa Polom Pogbom i ako je tačno ovo sa Zlatanom...

Neće dugo da potraje...

FOTO: Action images