Aleksandar Jovanović protiv Spartaka

U Nišu se nekoliko dana pričalo o suđenju, preciznije o Srđanu Obradoviću, a uoči susreta završnog kola plej-ofa ponovo je fudbal centralna tema. Na Čair dolazi Napredak i ukoliko Radnički zabeleži tri boda onda će se primaći plasmanu u kvalifikacije za Ligu Evrope.

U slučaju da savlada Kruševljane, tim Dragana Antića Recka može na internacionanu scenu već u četvrtak veče, pod uslovom da trenutno trećeplasirani Spartak ne pobedi u Humskoj. U suprotonom, moraće da sačeka narednu sredu i u finalu Kupa Srbije navija za crno-bele protiv lučanske Mladosti, jer mu taj scenario garantuje da će u Evropu.

„Radnički u poslednje vreme igra odlično, to smo pokazali i u Subotici . Znam da nas očekuje teška utakmica, ali sam ubeđen u našu pobedu i siguran u svoje momke. Bićemo oslabljeni za trojicu standardnih igrača, Milana Pavkova (crveni karton u Subotici), Sinišu Babića i Aleksandra Stanisavljevića (povrede), ali koga nema bez njega se može i mora. Očekujemo dobru igru i pobedu koja bi na, uz povoljanrasplet na ostalim utakmicama, odvela u Ligu Evrope. To je naša želja i mislim da Radnički to zaslužuje“, predočio je Dragan Antić.

Prema Reckovim rečima, špic će sutra biti Slaviša Stojanović (igrao nekoliko puta napadača), iza njega dejstvovaće Saša Stojanović, Marko Mrkić i Aleksandar Jovanović, dok se na mesto desnog beka vraća Nikola Aksentijević, koji nije igrao protiv Spartaka.

„Očekuje nas duel sa ekipom koja nas je već dva puta savladala u ovoj sezoni, daćemo sve od sebe da im to ne dozvolimo po treći put. Napredak je dobra ekipa, ali naš motiv je ogroman i mislim da ćemo se mi pitati na terenu. U ovu utakmicu nam je stala cela sezona, spremni smo i koncentrisani na tri boda“, optimista je Slaviša Stojanović.

Uprava Radničkog odlučila je da ulaz na stadion Čair bude slobodan.

FOTO: Star sport