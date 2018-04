Trener fudbalera Radničkog iz Niša Dragan Antić rekao je danas da će njegova ekipa pokušati da se nadigrava s Partizanom i da iskoristi mane crno-belih u predstojećem meču Superlige Srbije.

"Idemo u Beograd da pokušamo da se nadigravamo sa Partizanom. Između ova dva tima nema puno tajni. Napravili smo detaljnu analizu i nadam se da ćemo uspeti da iskoristimo njihove mane. Znamo da su oni u finišu sezone više okrenuti revanšu polufinala Kupa Srbije protiv Čukaričkog, ali smo i svesni da će učiniti sve da nam se revanširaju za poraz koji smo im nedavno naneli u Nišu", rekao je Antić na konferenciji za novinare.

Nišlije se bore za mesto koje vodi u Evropu, trenutno su na četvrtoj poziciji na tabeli sa 28 bodova, dok je Partizan drugoplasirani sa 36 bodova.

Radnički i Partizan su dva puta odmeravali snage u tekućem prvenstvu, a u oba navrata slavili su domaćini. Partizan je 17. septembra prošle godine pobedio sa 3:1, a Radnički je 3. marta ove godine pobedio crno-bele na Čairu sa 1:0.

Dragan Antić je naveo da je još ima dilema oko sastava za predstojeći meč.

"Nas posle Partizana očekuju četiri finala, u borbi za Evropu, tako da još nisam otklonio nedoumice oko startne postave. Sigurno ću odmoriti neke od najvažnijih igrača, pa će i ovi mlađi dobiti priliku da se dokažu u okršaju s aktuelnim šampionom. Saša Stojanović i Marko Mrkić su pod znakom pitanja zbog povreda, a sigurno neću moći da računam na Aleksandra Subića i Riotu Nomu", rekao je Antić.

Vezista Dušan Mićić Munja istakao je da Radnički može do pozitivnog rezultata u Humskoj.

"Vidim da mnogi pričaju o Voždovcu, Spartaku i ostalim rivalima koji nas čekaju do kraja šampionata, ali ja sam ubeđen da smo mi sposobni da protiv Partizana ostvarimo pozitivan rezultat. Pobedili smo ih pre mesec i po dana i tada smo videli da možemo da se nosimo s njima. Oni imaju svoje probleme, ali nas to ne treba da zanima. Respektujemo ih i ništa više od toga. Imamo svoju računicu, znamo šta nam je cilj i smatram da važan korak ka njemu možemo napraviti na stadionu Partizana", kazao je Mićić.