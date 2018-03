Mitrović protiv Šefild junajteda

Njukaslovi navijači kukaju, mediji bliski klubu pokušavaju da spuste tenziju unižavajući njegov učinak na Sent Džejms Parku, zapad Londona - gori! Aleksandar Mitrović ima puno pravo da se seiri. Sa pet golova na poslednje četiri utakmice za Fulam ekspresno je kupio srca svih na Krejven Kotidžu.

Taj ogroman kontrast u poređenju sa vremenom u Njukaslu izaziva ogromnu pažnju u ostrvskim medijima. Jedni se tako smeju Rafi Benitezu što ga je uopšte pustio da ode i priželjkuju Njukaslovo ispadanje kako bi mu to natrljali na nos. Trener Šefil junajteda Kris Vajlder jedan je od onih koji ne razume Beniteza, iako kritike ne upućuje direktno španskom strategu. Ali…

“On uopšte ne bi ni trebalo da igra u ovoj ligi”, požalio se Vajlder novinarima posle Mitrovićeva dva gola u pobedi nad Šefildom kao da je Šefild na kompjuterskoj igrici ukucao šifru, prevario sistem i dobio igrača koga ne bi mogao drugačije da priušti.

“On je izvanredan igrač i srećom nećemo u narednih 11 utakmica igrati protiv njega. Ići će na Svetsko prvenstvo, Njukasl je za njega platio, koliko? Petnaest miliona funti? On bi trebalo da igra u Premijer ligi”, kaže Vajlder.

Zagriženi navijači Njukasla, oni koji prosto ne mogu da priznaju da je njihov klub pogrešio, teše se napisima u lokalnim medijima, a oni tvrde da je Benitez pružio šansu srpskom golgeteru, samo je ovaj nije iskoristio. Navodno, GPS sistem na treninzima, koji - samo primera radi - obračunava i pređenu kilometražu, procenat dobijenih vazdušnih duela, pa i broj postignutih golova na mečevima na skraćenom terenu navodno nije išao u Mitrovićev prilog. Dvajt Gejl, Hozelu, Ajoze Perez, svi oni imali su bolju statistiku.

Ali, ne igra statistika, iako je u modernom fudbalu i te kako važna. Na Krejven Kotidžu su presrećni što joj Benitez toliko veruje. Pa i njegovi saradnici, a svi listom su, piše lokalni Njukasl Hronikl, šefa uveravali da je pomenuti trio napadača ispred Mitrovića. U Benton trening centru dakle, ne na samim utakmicama, na kojima nije ni dobijao šansu. Rafa je trener koji - a ima ih mnogo takvih - igrače bira ponajviše po tome šta prikazuju od ponedeljka do petka.

Sa druge strane, Slaviša Jokanović je dobro znao šta njegov zemljak može. Čim je čuo da Mitrović poslednjeg dana prelaznog roka luta po Evropi tražeći klub -a bio je na pragui Bordoa, pa Anderlehta - poslao mu je poruku na WhatsApp aplikaciji i doveo ga na Krejven Koridž. Teorija haosa u prelaznom roku, primećuje Adam Hari u autorskom tekstu za sajt The Sportsmen, usrećila je Fulam.

“On nam daje opcije. Ne govorimo o najbržem fudbaleru na svetu, ali on može da čuva loptu, može da bude veza, naš target men”, objašnjavao je Jokanović.

Ocene Fulamovog trenera brzo su se potvrdile u praksi. Mitrović nije samo target men, nije da stoji na penaltiku i čeka da ga saigrači pogode u trepavicu . Učestvuje u izgradnji akcije, rva se sa protivnčkim defanzivcima, obavlja sve one rudarske zadatke koje mnogi napadači baš i ne vole, pa ih izbegavaju. Čak i oni klasični ostrvski grubijani, kakvih ima na tone među štoperima u Čempionšipu, nisu mu ravni kad dođe do fizičkog kontakta. Time se otvara prostor za Rajana Sesenjona, Flojda Ajitea i Šejija Ođa. Ne preza ni od defanzivnih zadataka, pa su stojeće ovacije za 23-godišnjeg golgetera postale redovne na Krejven Kotidžu.

Kako dalje piše Hari…

“Spektakl koji sa sobom nosi Aleksandar Mitrović mogao bi da se uporedi sa televizijskim rekonstrukcijama zločina Dijega Koste. Ispršenih grudi, sa poluspuštenim štucnama, uglastim, više nego mišićavim udovima… Uživanje i u trenucima kad se treba tući sa čuvarom, a i kad treba oduševiti publiku nepatvorenom željom da se stigne do lopte na prvoj stativi dok se brani korner”.

Podseća isti autor i na trenutak kad je Mitrović bez preke potrebe protiv Šefilda dobio žuti karton zato što je, dok je jurio za još jednom loptom, neshvatljivo odgurnuo protivičkog defanzivca baš pred sudijom.

“To je srpski način. Tako mi prilazimo stvarima, posebno sportu. Mala smo zemlja, ali ako nešto želimo borićemo se za to”, podseća se i na reči Slaviše Jokanovića u intervjuu za Telegraf još iz 2016.

U Njukaslu će nastaviti da traže reči utehe prisećajući se svih napadača koji su u Čempionšipu redovno tresli mreže, ali za Premijer ligu jednostavno nisu bili dovoljno dobri: Nejtan Elington, Marlon King, Silvan Ibanks-Blejk, Niki Mejnard, Piter Vitingam… Budimo realni, nije to baš ista klasa.

Šta dalje? Zavisiće i od toga da li će Fulam u Premijer ligu i od toga da li će Njukasl u Čempionšip. Pa i od toga šta će Srbija - sigurno sa Mitrovićem u timu - uraditi na Mundijalu u Rusiji, da li će Rafa Benitez ostati na Sent Džejms Parku ili ne. Kako trenutno stvari stoje, ponuda od nešto preko 15.000.000 funti , tek da se vrati uloženo, bila bi sasvim dovoljna da Njukasl pusti Mitrovića da odleprša i uveseljava neke druge trenere, trenere koji ga zaista žele.

Nastavi li ovako, neće imati problem sa ponudama.

Piše: Dejan STANKOVIĆ

Foto: Action Images