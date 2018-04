Šampionski pehar vratio se u trofejnu salu Pari Sen Žermena, potera za preostalom ulaznicom za direktan plasman u Ligu šampiona i dalje traje pa će Monako, Marselj i Lion voditi grčevitu bitku do poslednjeg kola, baš kao što će se za famozno peto mesto juriti Ren, Nica, Monpelje, Nant i Sen Etjen.

Zato se remiju Nanta i Rena najviše raduju preostali timovi iz pomenutog kruga, pošto sada imaju šansu da promešaju karte i dodatno okrenu situaciju na tabeli u samom finišu sezone - 1:1 (1:0).

Dobrim delom utakmice bliži je pobedi bio domaći Nant. Posebno je to bilo uočljivo posle gola Adrijena Tomasona nekoliko trenutaka pre odlaska na veliki odmor. Međutim, isključenje Emilijana Sale već u uvodnim minutima drugog poluvremena promenio je stvari na terenu. Ren je krenuo agresivnije, ofanzivnije, što se do kraja susreta isplatilo. Na ulasku u poslednjih deset minuta utakmice mladi vezista Džejms Lea Siliki uspeo je da pronađe put do mreže i baci gostujuće navijače u trans. Odnosno, da protivnika rani toliko da do kraja utakmice nije uspeo da se oporavi.

FRANCUSKA 1 - 34. KOLO

Petak

Nant - Ren 1:1 (1:0)

/Tomason 42 - Siliki 81/

Subota

Nedelja

