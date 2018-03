NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

ZAOKRUŽENO:

KINA - VELS (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 0:6

Kina, koju sa klupe predvodi veliki Marčelo Lipi doživeo je pravu malu katastrofu pred domaćim navijačima u Nankingu. Gostujući Zmajevi, koje je prvi put sa klupe predvodio Rajan Gigs ponizili su domaće Zmajeve sa 6:0, a Geret Bejl je upisao het-trik čime je sa 29 pogodaka postao najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima preskočivši tako legendarnog strelca Liverpula, Jana Raša. Za Vels je još dva gola "dodao" Sem Voks, dok se Heri Vilson upisao jednom u strelce.

LEVERKUZEN - BOHUM (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 5:2

Bum, bum, bum! Tako to radi Leverkuzen. Ubedljivo, raspucano, lepršavo, a uz to je zaokružena kvota prste da poližeš. Ko je stavio keca na tiket, dobro ga je začinio... Sve je bilo rešeno već u prvom poluvremenu kada je bilo 4:1 tako da je tada već bilo jasno da možete dignete sve četiri uvis i uživate. Najzaslužniji za pobedu Leverkuzena bili su Lukas Alario i Kevin Foland.

FILIPINI - FIDŽI (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:2

Možda rezultatski izgleda neizvesno i tesno, ali pre bismo rekli da su se filipinski reprezentivci malo opustili usled ubedljivog vođstva. Nešto malo nakon isteka časa igre FIlipini su vodili sa 3:0, a gosti su u završnici uspeli da postignu dva gola, no to je bilo to. Fiks dana je zaokružen.

KOSOVO M21 - AZERBEJDŽAN M21 (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 2:0

Niko se ne bi žalio da je domaćin ranije proradio, ali obavljenom poslu se ne gleda u zube. Domaći su u drugom poluvremenu smestili dva gola gostima, pogodili su Hasani i Kolgeči u 54. i 61. minutu, tako da je bilo sve rešeno već tada. Kvota nije bila za bacanje, domaći su odradili posao za vas i to je ono što je najvažnije.

ALŽIR - TANZANIJA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 4:1

Alžir je majstorski odradio posao za vas. I pre meča je bilo jasno da Tanzanija nema šta ovde da traži. Buneđa je postigao dva gola, Međani jedan, a jednom su i gosti sami sebi uterali loptu u gol. Tanzanija je uspela samo da dođe do počasnog pogotka i to je to. Ko je kombinovao keca i golove, mogao je da pojača kvotu.

NEMAČKA M21 - IZRAEL M21 (tip 1, kvota 1,12) - rezultat 3:0

Da li je iko sumnjao u keca? Mladi Panceri su bili ubedljivi protiv vršnjaka iz Izraela. Eduard Leven postigao je prvi, Sedrik Tojhart drugi i već nakon 26 minuta loptanja bilo je jasno da nema mesta za iznenađenje. Dominaciju Nemaca potvrdio je Levin Oztunali pogotkom sa bele tačke pred kraj utakmice.

CRVENA ZVEZDA - FENERBAHČE (tip bezh 2, kvota 1,20) - rezultat 63:80

Zvezda je od početka bila u kontraritmu i to se i te kako osetilo u igri. Matijas Lesor, Tejlor Ročesti, kasnije i Džejms Feldin... Nijedan od njih nije glavom bio u utakmici, zbog čega trener Alimpijević nimalo nije bio zadovoljan. Kako bilo, nema boljih lekcija od onih koje deli evropski šampion. Jesu najbolje, ali se i najskuplje plaćaju. Tako je Crvena zvezda ove snežne martovske večeri tonula ka najtežem porazu na svom terenu, ali je na kraju uspela da zaustavi slobodan pad iz trećeg kvartala i ipak ne doživi totalni debakl. Vi se ovde niste vodili srcem ili kako hoćete patriotizmom, već razumom i to vam se isplatilo. Dvojka je bila realna i zaokružena je.

MAĐARSKA M21 - KIPAR M21 (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 4:0

Mađari su vas svojski ispoštovali. Već posle 20 i kusur minuta na semaforu je pisalo 2:0 u korist domaćiih, tako da je tu sve bilo jasno. Nisu Mađari do kraja otaljavali posao, već su smestili još dva komada. Za svaki slučaj. Da se potvrdi kec. Strelci su bili Biro, Salaj, Soter, a gosti su jednom zatresli sopstvenu mrežu.

DANSKA - PANAMA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:0

Gol odluke postigao je vezista Selte Pione Sisto koji je u 69. minutu posle duplog pasa sa Tomasom Dilejnijem sa nekih 15-ak metara iskosa pogodio mrežu severnoameričke selekcije. Dancima je posao bio olakšan jer su samo nekoliko minuta pre vođstva protivnici ostali sa igračem manje zbog isključenja veterana Blasa Pereza koji je nogom neoprezno nasrnuo na golmana Kaspera Šmajhela.

PRECRTANO:

ITALIJA M21 - NORVEŠKA M21 (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Azurini, i nije vam neka fora. Ako nije bilo frke kada je prvo poluvreme okončano bez golova - a verujemo da su i tada mnogi slutili pad - onda je svakako bilo od 60. minuta pa naovamo kada je Henrik Bjordal pogodio mrežu Italijana. Luka Vido je ubrzo uzvratio paljbu, bilo je vremena za preokret, ali na kraju ništa od toga.

