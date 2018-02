REZZIME DANA (četvrtak): Napoli sve srušio! Bravo za Marselj i Milan

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

MARSELJ - BRAGA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:0

Marselj je uz dva pogotka Valera Žermena i jedan Florijana Tovana slomio otpor Brage. Gosti nisu postojali na terenu. Domaćin je kontrolisao sva dešavanja i činilo se da je mogao i ubedljivije do trijumfa. Braga nije uputila udarac u okvir gola, a u drugom delu nije ni pokušala da ugrozi gol Marselja.

DORTMUND - ATALANTA (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 3:2

U prvoj utakmici Borusije i Atalante u osmini finala Lige Evrope dva preokreta i pobeda Nemaca koja samo garantuje vatromet u Bergamu - 3:2 zahvaljujući pogotku Mišija Batšuajija u sudijskoj nadoknadi. Milioneri su imali minimalno vođstvo na poluvremenu, a onda je Iličić sa dva gola preokrenuo posle samo deset minuta u drugom delu. Do kraja je Batšuaji sa dva gola doneo pobedu Dortmundu.

ESTERSUNDS - ARSENAL (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:3

Arsenal i Arsen Venger su krenuli po trofej u Ligi Evrope i plasman u Ligu šampiona! Put Tobdžija ka cilju zvanom najelitnije klupsko takmičenje na svetu se suzio, što je navelo francuskog stručnjaka da izvede vr.o respektabilan sastav na gostovanju švedskom Estersundom. Posledica: Arsenal je već večeras overio plasman u osminu finala. Arsenal je bio aposlutni gospodar dešavanja u Švedskoj. Zaključali su loptu Vengerovi momci, krenuli od prvog minuta da bombarduju gol domaćina. Međutim, pritisnuti ofanzivom rivala fudbaleri Ostersunda su sami sebi pucali u slepoočnicu.

KOPENHAGEN - ATL. MADRID (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:4

Atletiko je rasturio Kopenhagen u Danskoj sa 4:1 pošto je napravio preokret i rešio sve dileme oko plasmana u osminu finala. Može mirne duše da čeka žreb na kojem će svi moliti Boga da ne izvuku Čolove bandite. Kopenhagen je dobro krenuo, pojačanje Viktor Fišer je dao gol petom, a onda je usledilo bolno prizemljenje. Saul je glavom izjednačio. Potom je Gameiro pogodio za preokret do poluvremena posle sjajne akcije Lukasa Ernandeza i Grizmana. Atletiko nije spuštao gas ni u drugom poluvremenu. Karasko je lansirao Grizmana u kontru i Francuz se upisao, a tačku je stavio Vitolo pošto je sam pobedio celu odbranu Kopenhagena. Atletiko prema večeras prikazanom deluje zastrašujuće.

LUDOGOREC - MILAN (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 0:3

Milan je skoro završio posao oko plasmana u osminu finala Lige Evrope i može stidljivo da sanja i o plasmanu u Ligu ampiona kroz ovo takmičenje. Rosoneri su pobedili Ludogorec u Bugarskoj sa 3:0, tako da će revanš na San Siru trebalo da bude samo formalnost. A opet je heroj Milanovog uspeha bio mladi Patrik Kutrone! Momak koji je eksplodirao ove sezone je dao gol za vođstvo i iznudio penal za 2:0. Rezervista Borini je pogodio u nadoknadi vremena i obezbedio Gatuzu da u revanšu odmori neke startere jer Milan ima paklen raspored u narednih mesec dana.

ASTANA - SPORTING (tip 2, kvota 2,15) - rezultat 1:3

Astana je nakon prvog poluvremena bila u nebesima, prepuna Arena već je maštala o osmini finala Lige Evope, ali je onda za samo 10 minuta u nastavku utakmice sve palo u vodu. Sporting je postigao tri brza gola, rešio pitanje pobednika, a onda sa igračem više rutinski priveo meč kraju i sebe doveo nadomak prolaska u narednu fazu takmičenja. Goste iz Lisabona je u Kazahstanu dočekao minus od 17 stepeni celzijusovih. Očigledno je veliki mraz uticao na to da se ekipa Žorža Žesusa izuzetno teško privikne na vremenske uslove, što je domaćin koristio.

PRECRTANO:

NAPOLI - LAJPCIG (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 1:3

Najigraniji par dana nije zaokružen! Dobro zna Mauricio Sari da će teško izdržati trku sa Juventusom ako nastavi da juriša na dva fronta. Pa je zato na megdan nemačkom klubu poslao kombinovan sastav. Radost malobrojnih Napolitanaca u 52. minutu nije dugo trajala. Samo devet minuta kasnije Verner je izjednačio rezultat, pošto je spretno krunisao brzu akciju gostiju. Moglo se to i naslutiti. Bilo je očito da su i fudbaleri Napolija glavom u domaćem prvenstvu. Još u prvom poluvremenu trebalo je da Lajcpig vodi. Verner je samo ispravio nepravdu. A Bruma u 74. minutu pogodio za potpuni preokret. U trećem minutu nadoknade sevnula je kontra Lajpciga. Verner ju je krunisao pogotkom za konačnih 3:1 i verovatni plasman Nemaca u osminu finala.

FCSB - LACIO (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 1:0

Junak rumunske ekipe je Harlem-Edi Gnohere, koji je posle velike greške Nanija - pa i Dušana Baste koji je zakasnio da izađe i postavi ofsajd zamku - izbio sam pred Tomasa Strakošu i pogodio za 1:0. Na kraju se ispostavilo da je to bio konačan ishod meča, iako Lacio nije zaslužio poraz. Istina, imali su i domaćini još koju šansu, Konstantin Budesku je bio sam pred Strakošom, čak ga i obišao, ali je otišao previše u stranu, pa je propala prilika za siguran gol.

SOSIJEDAD - SALCBURG (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:2

Iznenađujuć rezultat u San Sebastijanu, Lajpcig je uspeo da iznenadi Real Sosijedad i kući otputuje sa više nego zadovoljavajućih 2:2. Takumi Minamino je poneo epitet junaka - pogodio je za izjednačenje u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Domaćin je bio mnogo bolji rival, ali bez uspeha.

PARTIZAN - PLZENJ (tip 1, kvota 2,45) - rezultat 1:1

Partizan je imao sve u svojim rukama protiv Viktorije Plzenj, ali je na kraju morao da bude srećan sa 1:1 na svom stadionu u prvom meču šesnaestine finala Lige Evrope. Crno-beli su vodili, u dobrom delu meča imali i igru, ali se onda povukli, svesno ili nesvesno, to je sada manje važno i pozvali Čehe na piknik u svom kaznenom prostoru. Igrao se šah u Humskoj do 58. minuta, a onda je Đukić rešio da odigra na topa. A Partizan ima kamerunskog topa Leandrea Tavambu koji je glavom zakucao loptu sa peterca kao da sutra ne postoji i doneo veliku radost na stadionu u Humskoj. Ali posle toga se, kao po nepisanom pravilu, Partizan povukao pred svoj gol i kako je vreme odmicalo, bilo je jasno da će Česi doći u šansu da zatresu mrežu. I to se desilo deset minuta pre kraja, kada je Krmenčik ispostaviće se iz ofsajda uspeo da vrati jednu dugu loptu na penaltik a tamo je precizan bio Ržeznik.

(FOTO: Action Images)