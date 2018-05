NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali... Skoro bez greške!

ZAOKRUŽENO

VOLFZBURG - KIL (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 3:1

Počelo je odlično, bilo je malo travica, ali se nastavilo kasnije još bolje. Tako možemo da opišemo praćenje ovog meča. Volfsburg je prvo poveo golom Origija, na šta je izjednačio Šindler, da bi Brekalo golom u 40. minutu doneo prednost Vukovima. Kasnije je Mali samo zakucao keca.

PARTIZAN - SPARTAK (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 2:0

Čak osam kikseva imali su crno-beli pred svojim navijačima, kojima posle završne utakmice prvenstva, a na njoj je bez po muke savladan Spartak Zdrepčeva krv, ostaje da se pitaju zašto njihovi miljenici nisu ovako igrali u većem delu sezone i šta ih je to sputavalo da uzimaju meru timovima skromnijeg kvaliteta, poput Subotičana - 2:0. Sada su odradili posao, a vama doneli dobitak.

RADNIČKI NIŠ - NAPREDAK (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 4:1

Nišlije su večeras u poslednjem kolu plej-ofa Superlige savladale Napredak iz Kruševca na Čairu rezultatom 4:1 i zahvaljujući porazu Spartaka u Humskoj obezbedili treće mesto, koje garantuje plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope naredne sezone.



AMKAR - TAMBOV (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:0

Ne može da se kaže da je Amkar lakko stigao do pobede, ali ni da se preterano namučio. Prvo poluvreme je bilo slabo za tim iz Perma, ali je drugo bolo odlično. Prvi gol je dao igrač po imenu Gol, dok je Balanovič postavio konačnih 2:0 golom u 79. minutu. Dobro ste predosetili keca.



JURGORDEN - EREBRO (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 2:0

Ako ste uživo pratili rezultat možda ste preipitivali svoju odluku da odigrate keca. Na poluvremenu je bilo 0:0 i možda su se neki od vas pokajali. Ipak, brzo je Jurgorden stigao do prvog gola, a onda je išlo mnogo lakše. Prvo je pogodio Kadevere u 67. minutu, a kasnije i Mrabti u 91. minutu.

HABNARFJERDUR - KA AKUREJRI (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 3:1

I na ovoj utakmici nije sve najbolje izgledalo u prvom poluvremenu, ali je drugo bilo savršeno. Uspeo je Habnarfjerdur da strpa tri gola u drugih 45 minuta. Prvo je pogodio Lenon, pa Olsen, i na kraju je Lenon postavio konačan rezultat.



FILKIR - IBV (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 2:1

Na ovom meču niste morali mnogo da razmišljate zato što je Filkir do prvog gola stigao u petom minutu preko Glena. To je bila najava dobre igre domaćeg sastava koji je do prednosti od dva gola stigao u 89. minutu, da bi Magnuson samo smanjio u nadoknadi.

NIŠIKORI - KOLŠRAJBER (tip bezh1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Kei je ovde odradio posao za sve pare. Vrlo je lako izašao na kraj sa Kolšrajberom i slavio u Rimu s 6:1 i 6:2. Sam rezultat pokazuje koliko je Japanac bio dominantan na ovoj utakmici, a koliko Nemac nije imao odgovor na igru Samuraja. Videćemo u četvrtfinalu protiv Đokovića kako će stajati stvari.

EKSITER - LINKOLN SITI (tip 1, kvota 2,55) - rezultat 3:1

Ovaj tip prošao je vrlo lako. Praktično nijednog momenta nije bilo dileme da li će proći. Već u 27. minutu Stokli je doveo domaćina u prednost, da bi kasnije u prvih 25 minuta drugog poluvremena mrežu gostiju zatresli još i Boateng i Harli. Vrlo ubedljiv meč Eksitera i lako pogođen kec. Iako je Grin bio strelac za goste u 78. minutu.

PRECRTANO

ČUKARIČKI - VOJVODINA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:6

Ovo je jedini par od najigranijih koji ste promašili, ali ste ga zato ozbiljno promašili. Prognozirali ste da će Čuka uspeti da dobije, ali je Voša meč završila sa šest datih golova. Eze je dao četiri gola, dodali su po jedan Avramovski i Arsić i vaš tip nije prošao.

