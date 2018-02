REZZIME DANA (četvrtak): Ostali gradili, Vitese rušio...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

ESTEGHLAL - SEPIDROD (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:0

Persepolis će nesumnjivo i ovu sezonu okončati na prvoj poziciji Gulf Pro lige, ali će se za drugu, odnosno treću poziciju voditi velike bitke! Esteghal je jedan od konkurenata za taj poduhvat, a danas je bez većih problema srušio Sepidrod. Kombinacija vezista Esmaeli - Ebrahimi došla je glave nejakim gostima, koji će bodove za opstanak morati da traže na nekom drugom mestu.

NEC - PSV II (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:0

Ono što je mesecima unazad najavljivano, NEC iz kola u kolo potvrđuje - mesto mu je u Erediviziji. Rezervisti PSV-a jesu u par navrata ozbiljno zapretili, ali kako su ukazane šanse propustili, kažnjeni su u prvom minutu sudijske nadoknade kada je Groenveld stavio tačku na novo blistavo izdanje ekipe iz Najmehena.

GALATASARAJ - KONJA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 4:1

Galatasaraj je baš gadan kada se naljuti. A večeras ga je naljutila Konja u revanšu četvrtfinala, pa se kući vratila sa četiri komada u mrežu. A sve je odlično počelo za goste Morik Fofana u 14. minutu i to posle dodavanja Samjuela Etoa. Radost gostiju, međutim, trajala je samo tri minuta, a onda je izjednačio Serdar Aziz. U drugom poluvremenu ulogu junaka preuzeo je napadač Bafetimbi Gomis. On je u 52. minutu vratio prednost na stranu Galatasaraja. Do same završnice domaćin nije uspeo da nokautirao Konju, a onda je na 3:1 povisio Gomis, a konačan rezultat postavio je Geri Rodriges u 90+1.

PANATINAIKOS - BASKONIJA (tip bezh 1, kvota 1,45) - rezultat 80:76

Bila je ovo možda i poslednja prilika da zaokružite pobedu Panatinaikosa u Evroligi. Ali, više o tome čitajte u rubrici "košarka"... Zeleni su iskoristili sirovu atletsku moć tandema Džejms Gist - Keni Gabrijel i uz odličnu saradnju s Nikom Kalatesom učinili da gosti iz Vitorije u najvećem delu utakmice budu u zaostatku. Mogao je tim Ćabija Paskvala da reši sve i mnogo ranije. Odnosno, da ne omogući Baskoniji da se vrati u život i tako poslednjih 90 sekundi odigra pod ozbiljnom tenzijom.

UNIKAHA - EFES (tip bezh 1, kvota 1,50) - rezultat 81:68

Četvrtfinale je predaleko... Ali, šansa postoji. I sve dok postoji, tim Đoana Plaze pokušavaće da ređa pobede i čeka kikseve konkurenata. Prilično veliku kvotu na keca ste mudro iskoristili, uvrstili na tiket, a Dragan Milosavljević i drugovi vam uzvratili rutinskim slavljem.

FAJENORD - GRONINGEN (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 3:0

Navijači Fajenorda su gotovo 14 godina čekali na trenutak koji se desio u četvrtak uveče. Robin van Persi ponovo je zatresao mrežu u dresu voljenog kluba, prvi put otkako se nedavno vratio u Roterdam koji je napustio leta 2004. Spavao je Fajenord, pa se probudio u drugom poluvremenu meča sa Groningenom i na kraju rutinski slavio. RVP je postavio konačan rezultat, a pre njega su se upisivali Tornstra i Sent Žist.

MAKABI T.A. - BARSELONA (tip bezh 1, kvota 1,60) - rezultat 94:82

Važan korak napred ka narednoj fazi Evrolige napravio je Makabi, iskoristivši poraz Baskonije i napravivši rastojanje od dve pobede za timom iz Baskije. Velikan iz Tel Aviva je trijumfom nad Barselonom praktično izbacio Katalonce iz svih kombinacija u daljoj borbi za četvrtfinale. Tandem Noris Kol i Deandre Kejn vodili su Makabi do pobede sa 25 poena kombinovano.

KLUB BRIŽ - STANDARD (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 3:2

Trijumf Klub Briža jeste jalov u pogledu plasmana u finale belgijskog kupa, ali vas to ne interesuje previše... Budući šampion Pro lige (11 bodova više u odnosu na prvog pratioca) probudio se nakon uvodnih 0:1, ali je preokret koji je doneo Dijabi u 63. minutu anulirao Emond nedugo zatim. Ipak, za častan oproštaj pobrinuo se Vesli pogotkom u 76. minutu za konačnih 3:2.

PRECRTANO:

DEN HAG - VITESE (tip 2, kvota 2,05) - rezultat 1:0

Šteta! Vitese je konkretnije napadao, imao loptu više u svojim nogama, ali je samo jedan udarac išao u okvir gola Den Haga. Kažnjeni su gosti surovo u 53. minutu, kada je brzonogi Beker pretrčao čuvare i u situaciji jedan na jedan lako matirao Pasvera.

