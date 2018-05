NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

LEVSKI - ČERNOMORE (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 4:1

Bio je to lagan pogodak. Levski je opravdao ulogu favorita i sa po dva gola u prvom i drugom poluvremenu lagano stigao do trijumfa. Obertan je pogodio u 24. minutu, a kasnije je i Bus bio precizan. U drugom poluvremenu su pobedu potvrdili Panajotov i Goranov u 83. minutu sa bele tačke. Lagano pogođen par.

URDINGEN - MANHAJM (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 1:0

Nije ovo bio lak meč za praćenje. Pogotovo kada se na poluvreme otišlo sa rezultatom 0:0 delovalo je da će se domaćin namučiti da dođe do trijumfa. Ipak, odlučujući momenat bio je u 75. minutu kada je Bejster postigao gol i doveo domaćina u prednost. To je bilo dovoljno da Urdingen slavi, a da vama prođe ovaj tip sa dobrom kvotom.

NORBI - HELSINBORG (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 0:1

Ako ste na nekim mečevima morali da razmišljate na poluvremenu, to onda nije bio slučaj kod ove dvojke. Helsingborg je učinio da postigne gol u 39. minutu, strelac je bio Moro, i tako je ovaj tim stigao do prednosti koja se na kraju ispostavila kao dovoljna da gost dođe do tri boda, a da vama prođe ovaj par. Nije bilo lako, ali je prošlo.

TRELEBORG - BROMAPOJKARNA (tip 1, kvota 2,25) - rezultat 2:1

Možemo da kažemo da je Treleborg odradio posao već u prvom poluvremenu. U 27. minutu gol za domaćin dao je Blomkvist, a kasnije je u 44. minutu Brorson postigao još jedan gol i osigurao pobedu za Treleborg. Gosti jesu dali gol u 50. minutu preko Bjorkena, ali to vas je samo malo zaplašilo. Domaćin je slavio.

GETEBORG- JURGORDEN (tip GG, kvota 1,90) - rezultat 1:3

Osetili ste golove, bilo je dosta golova. Čak četiri. I što je najvažnije, oba tima su se upisala u strelce. Jurgorden je dao tri gola do 54. minuta, a strelci su bili Mrabti, Bejimo i Ring. Samo se čekalo da i Geteborg upiše gol, a to se dogodilo u 75. minutu kada je Hisen bio precizan u 75. minutu utakmice. Zaokružen GG.

FLENSBURG - KOTBUS (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 2:3

Možda po rezultatu deluje da je Kotbus teško stigao do pobede, ali su stvari uživo bile malo lakše za Kotbus. Gost je već u 38. minutu vodio s 3:0, a strelci su bili Mamba i Cimer koji je dao dva pogotka. Flensburg je probao da se vrati, dao je prvi gol u 68. minutu, a onda i drugi u 90, ali je već tada bilo kasno za povratak u meč.

SILKEBORG - ESBJERG (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:0

Još jedna u nizu utakmica koja je prošla. Nije bilo previše ubedljivo, ali je prošlo i to je najvažnije. Silkeborg je promašio penal u 21. minutu, ali je ipak uspeo do pobede uprkos tome. Čekao je domaćin sve do 72. minuta, a onda je Nilson postigao gol i doneo i vama veliku radost.

PRECRTANO

AFC ESKILSTUNA - JEFLE (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Uh, ovo je bilo baš neprijatno. Na kraju prvog poluvremena bilo je bez golova, potom je Erasmus dao gol u 56. minutu i domaćin je poveo. I sve do nadoknade vremena delovalo je da će i doći do tri boda. Ali, onda je usledio penal za Jefle, šutirao je Johanson i pogodio je u 96. minutu. Na kraju - nerešeno.

MEDIJAŠ - SEPSI (tip 1, kvota 1,80) - 1:1

Nekako se sve izdešavalo u prvom delu utakmice. Tačnije, u prvih 25 minuta. Prvo je Gaz Metan poveo golom Kristee u 5. minutu, da bi Fulop izjednačio u 25. minutu. Do kraja nije bilo golova čak iako je gost ostao sa igračem manje u 74. minutu. Ni to Medijašu nije bilo dovoljno da se domogne pobede u ovoj utakmici.

BOTOŠANI - ACS TEMIŠVAR (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 0:0

I jednoj i drugoj ekipi ovo je drugi vezani remi tako da niste namirisali da će i ovaj meč biti odigran bez pobednika. Botošani su igrali kod kuće protiv pretposlednjeg tima na tabeli, ali nisu uspeli do pobede. Da je domaćin dao samo jedan gol tip bi verovatno prošao, ali ovako...