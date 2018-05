NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

SASUOLO - ROMA (tip 2, kvota 1,90), rezultat 0:1

Jedan, no jake kvote vredan. Roma je i pre poslednjeg kola osigurala plasman u Ligu šampiona, ali se postarala da i Seriju A završi na dostojanstven način. I to baš onako kako ste vi želeli. U junaka rimskog tima izrastao je štoper Kostas Manolas koji je pogodio u poslednjem minutu prvog poluvremena i tako vam omogućio da slavite.

BARSELONA - SOSIJEDAD (tip 1, kvota 1,33), rezultat 1:0

Na proslavi titule i oproštaju Andresa Inijeste od Nou Kampa, Barsa nije dozvolila iznenađenje. Štaviše, tim iz San Sebastijana redovno je polagao oružje u Kataloniji, a da tako bude i večeras postarao se Filipe Kutinjo, pošto je u 57. minutu postigao gol koji je značio prolaz.

KLUŽ - VITORUL (tip 1, kvota 1,30), rezultat 1:0

Četiri godine, četiri različita prvaka u Rumuniji. Posle Steaue, Astre i Vitorula na vrh fudbala kod naših istočnih suseda popeo se Kluž. Klub iz Transilvanije uspeo je da u napetoj završnici prvenstva zadrži smirenost i pobedom nad lanjskim prvakom Vitorulom osigura zadrži bod prednosti u odnosu na FCSB - 1:0.

FSCB - ASTRA ĐURĐU (tip 1, kvota 1,28), rezultat 1:0

Velikan iz Bukurešta je odradio sve što je bilo do njega, golom Nore nekoliko minuta pre kraja prvog poluvremena savladao je Astru, ali mu je to slaba uteha, jer je i Kluž bio siguran na svm terenu, pa je osvojio titulu. No, za vas je najvažnije da je i ovde kec prošao.

KJEVO - BENEVENTO (tip 1, kvota 1,55), rezultat 1:0

U borbi za opstanak u Seriji A, Kjevo je rutinski zabeležio minimalac protiv nezainteresovanog i davno otpisanog Beneventa, pa nije strepeo šta se dešava na ostalim stadionima. Presudio je najbolji igrač Letećih magaraca, Roberto Englese početkom drugog dela. Dovoljno za prolaz.

KORDOBA - ALMERIJA (tip 1, kvota 1,72), rezultat 2:0

U grčevitoj borbi za opstanak Kordoba je valorizovala prednost domaćeg terena i tukla direktnog konkurenta iz donjeg dela tabele. U 25. minutu golman Almerije Rene je postigao autogol, da bi rezervista Kvim Arauho u nadoknadi vremena potvrdio slavlje Kordobe.

SARAGOSA - ALBASETE (tip 1, kvota 1,65), rezultat 4:1

Kandidat za plasman u plej-of vredan proboja u Primeru nije dozvolio iznenađenje na Romaredi, pa je bez problema savladao nezainteresovani Albasete. Domaćin je od starta stavio do znanja šta želi i preko Gruzina Papanašvilija - postigao het-trik - stigao do veoma važnih bodova.

PRECRTANO

ATLETIKO MADRID - EIBAR (tip 1, kvota 1,50), rezultat 2:2

Moralo je da se završi baš ovako. Da se od publike koja ga je posmatrala kao božanstvo oprosti golovima. Još sa kapitenskom trakom oko ruke. Kakav način da se završi najlepša etapa u životu Fernanda Toresa. Dva komada u mreži Eibara na oproštaju od Atletika. Četiri dana pošto je podigao trofej Lige Evrope, El Njinjo je odigrao poslednji meč za Jorgandžije, ukrasio ih u svom stilu - egzekucijama - jedina je nevolja što to nije bilo dovoljno timu Dijega Simeonea da na koncu Primere savlada žilavi Eibar - 2:2.

AVES - SPORTING (tip 2, kvota 1,45), rezultat 2:1

Boavista, Braga, Setubal, Beleneses i još neki su uspevali povremeno da iznenade veliku trojku, a danas je istoriju ispisao i maleni Aveš iz istoimenog gradića koji broji samo 8.450 stanovnika. Aveš je osvojio prvi trofej u klupskoj istoriji pošto je u finalu Kupa Portugalije na neutralnom terenu savladao favorizovani Sporting iz Lisabona 2:1.

ANDERLEHT - GENK (tip 1, kvota 1,90), rezultat 1:2

Standard se plasirao u kvalifikacije za Ligu šampiona, ali mu je svojski pomogao i Genk koji je slavljem u Briselu oduzeo Anderlehtu bilo kakvu nadu da može u poslednjem kolu da prestigne velikog rivala iz Liježa. Genku ništa nije vredeo trijumf protiv ekipe našeg štopera Uroša Spajića (levi bek Ivan Obradović i krilni napadač Lazar Marković nisu bili u protokolu), jer je Gent upropastio šampionsku žurku novog prvaka Briža i minimalcem skočio na četvrto mesto koje mu garantuje plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope.

