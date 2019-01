NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

HADERSFILD - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,15) - rezultat 0:3

Sve je počelo u 18. minutu kada je Danilo uz obilatu pomoć sreće pogodio mrežu domaćina. Tada su i na morlanom planu pali domaćin, pa Sitiju nije bilo teško da se rutinskom igrom vrati na minus četiri u odnosu na Liverpul. Gvardiola je mogao da se sedi i uživa u partiji svog tima. Posebno u drugom poluvremenu kada se razogropadio Rahim Sterling. Brzonogi krilni igrač je počo akciju u 54. minutu, a potom je završio na asistenciju Sanea. Čim je Hadersild pokušavao da krene napred, Siti je to kažnjavao. Višak prostora bio je dovoljan Saneu da posle asistencija upiše i pogodak.

FULAM - TOTENHEM (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 1:2

Visio je Totenhem na Krejven Kotidžu do 93. minuta, a onda je stvari u svoje ruke ponovo uzeo Hari. Ali ne Kejn koji je povređen, već mlađi imenjak mu Vinks koji nije mogao da izabere bolji trenutak da postigne premijerligaški prvenac ove sezone. Teška, ali zaslužena pobeda Pevaca nad Fulamom i to posle preokreta.

NIRNBERG - HERTA (tip 2, kvota 2,30) - rezultat 1:3

Poraz Nirnberga nagovestio je danas Vedad Ibišević. Ponovo je Bosanac pokazao kako ubojitu desnicu ima, a akciju je započeo Marko Grujić, koji je dodao do Zelkea, a ovaj spojio svog centarfora s golom u 15. minutu. Nirnberg je uspeo da uzvrati preko kapitena Berensa u u 42. minutu i to je bilo to što smo videli od Nirnberga danas. Herta ih je u drugom poluvremenu potpuno naidgrala, a dva lepa gola postigao je Slovak Ondrej Dudakoji je i ovo proleće otvorio kao i jesen sa dva gola.

FROZINONE - ATALANTA (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 0:5

Duvan Zapata je u životnoj formi. Ovo mu je osma uzastopna utakmica na kojoj je uspeo da zatrese mrežu rivala, stigao je do kote od 14 pogodaka u Seriji A. Na taj način Zapata se na vrhu liste strelaca izjednačio sa Kristijanom Ronaldom. Njegov golgeterski pir počeo je u 44. minutu. Tada je sjajno skočio i glavom sa peterca doveo Atalantu u vođstvo od 2:0. Drugo poluvreme je bio šou jednog čoveka.

NAPOLI - LACIO (tip 1, kvota 1,95) - rezultat 2:1

Pitanje pobednika rešeno je za samo tri minuta. Veliki pritisak Napolija urodio je plodom u 34. minutu, kad je Kaljehon dodavanje Drisa Mertensa pretvorio u prvi ligaški gol od maja 2018, dokazavši da je „smrt“ za Lacio, jer mu je dao šest golova u Seriji A. Ono što mu nije uspelo u uvodu utakmice jeste Arkadijušu Miliku u 37. minutu, zategao je levicom iz slobodnog udarca, tukao preko živog zida i savladao Strakošu, koji je i posle toga bio izložen rafalnoj paljbi igrača Napolija, ali je imao saveznike u okviru gola. Da su samo podesili nišanske sprave mogli su fudbaleri Napolija da ubiju u pojam Lacio i nanesu mu jedan od najtežih poraza u istoriji. Ovako, „samo“ 2:1 u poslednjem meču nedeljnog programa 20. kola Serije A, iako je prema šansama – ne preterujemo –moglo i trebalo da bude bar pet razlike za sastav sa juga Italije.

BETIS - ĐIRONA (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 3:2

Kakva nesreća za Đironu, i kakva radost za navijače Betisa. Posle velike krize tim iz Sevilje je konačno dočekao da pobedi. I to golom iz penala u četvrtom minutu sudijske nadokande. Sve je slutilo na to da će Đirona nastaviti da prkosi zakonu velikih brojeva, te da će upisati šesti uzastopni remi. A onda je rezervista iz Brazila Daglas Luiz napravio veliki kiks. U želji da ispuca loptu, nije video da mu se iza leđa primakao Selso. Izmakao mu je loptu i naterao ga da ga jako udari po listu. Za sudiju nije bilo dileme. Penal koji je u četvrtom minutu nadokande realizovao Kanales. Dovoljno da Betis trijumfuje posle 34 dana.

PRECRTANO:

FJORENTINA - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 3:3​

Poen Ljubičastima doneo je kapiten Herman Pecelja posle uigrane akcije iz prekida, međutim, potez Argentinca je tek treći po vrednosti, jer će se sa meča 20. kola Serije A pamtiti fantastičan debi Luisa Murijela za domaćina i nastavak blistavog golgaterskog niza Fabija Kvaljarele.

EMEN - PSV (tip 2, kvota 1,20) - rezultat 2:2

Gostima je glave došao Danac Niklas Pedersen. Iskusni napadač, pristigao letos iz blegijskog Mehelena, nije se naigrao ove sezone u novom klubu, nije ni danas počeo meč, postao je heroj malenog grada na severoistoku Holandije. Ušao je u 78. minutu, u 80. prepolovio zaostatak, a u prvom minutu nadoknade pogodio za remi. Na taj način u drugi plan pao je podatak da je kapiten PSV-a Luk de Jong postigao 99. gol za klub. Iskusni špic može da se podiči da je već šest puta ove sezone matirao protivničke golmane glavom, međutim, ni to, ni kasnije dupliranje vođstva u režiji Španca Angelinja nisu bili dovoljni sastavu Marka van Bomela da pobedi.

AJAKS - HERENVEN (tip 1, kvota 1,07) - rezultat 4:4

Kopljanici su propustili priliku da se bodovno poravnaju sa šampionom u jednoj od najneizvesnijih trka poslednjih sezona u Holandiji, međutim, i dalje imaju snažnog aduta u liku Dušana Tadića. Mada ga Kinezi mame milionima, srpski reprezentativac nastavlja da igra fenomenalno, pa je dao dva gola i upisao asistenciju, međutim, njegovi saigrači iz odbrane ne bi sačuvali ni – kako to u naletu emocija publika zna da kaže – dve nacrtane ovce, pa umesto izbijanja na čelo tabele veliko razočaranje u Amsterdamu.

KLUB BRIŽ - ŠARLROA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:1

Gosti su na vreme postigli vodeći pogodak, štoper Anhela je u 18. minutu matirao golmana Briža Horvata i to je otprilike bilo to što se gostiju tiče. Ostatak utakmice protekao je u nadmoćnosti domaćina koji je tri puta pogodio okvir gola, ali nijednom lopta nije uspevala da pogodi mrežu. Opšti utisak je da su fudbaleri hrvatskog stručnjaka Ivana Leka danas uložili premalo napora da bi tirjumfovali i da ničim na terenu nisu pokazali da zaslužuju da osvoje bar bod. Posebno su očajni domaći igraći bili u prvih 45 minuta koje su obeležili igrom sa mnoštvom netačnih pasova i loših dodavanja.

