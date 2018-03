REZZIME DANA (nedelja): Fener i Arsenal, ruku pod ruku!

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

VALENSIJA - BETIS (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Mestalja slavi, Mestalja luduje. Miriše na Ligu šampiona. Jako miriše. Valensija je nastavila da korača stazama uspeha, pošto je večeras na svom bunjištu bila bolja od Betisa. Očekivalo se da se Slepi Miševi bar preznoje, međutim nije bilo tako. Skoro da nije bilo neizvesnosti u Valensiji. Meč je počeo da se odvija po notama domaćina već u 23. minutu. Odlično loptu u dubinu dobio je Rodrigo, prevario čuvara i potom sjajno realizovao izglednu priliku. Igra Betisa nije imala miris i ukus. Već u 47. minutu bilo je 2:0. Pogodio je Simone Zaza i najavio četvrti trijumf Valensije u prethodnih pet susreta.

MANČESTER SITI - ČELSI (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:0

Derbi, koji danas nije zaslužio taj epitet. Jedan tim je igrao fudbal, drugi nije, mada nije ni mogao, s obzirom da je naspram sebe imao dominantnog protivnika. Mančester Siti je savladao Čelsi na svom Etihadu. Nije to bila rezultatski ubedljiva pobeda, ali su Plavci potpuno ubijeni u pojam. Šutnuli su tri puta ka golu rivala i to van okvira, dok je lopta u posedu ekipe Đozepa Gvardiole bila neverovatnih 74 odsto. Trenutak odluke zbio se početkom drugog poluvremena, kada je David Silva pobegao iza leđa svojim čuvarima, poslao loptu na drugu stativu, a tamo je na mestu bio Bernardo Silva.

BARSELONA - ATLETIKO MADRID (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Barselona je danas ratobornom gostu iz Madrida održala čas fudbala i velemajstorijom Lionela Mesija iz slobodnog udarca sebi podarila ogromnih osam bodova nad najbližim rivalom čime je bez sumnje odagnala i poslednju sumnju oko ishoda šampionske trke u Primeri. Barselona je prosto pokazala da igra najbolji fudbal u Španiji. Udavila je Atletiko na sredini terena, jedva dozvolila Antoanu Grizmanu i Dijegu Kosti da dodirnu loptu. Džaba sav presing najegresivnije ekipe na Pirinejima kada Barsinim asovima loptu ne možeš da uzmeš ni pod pretnjom pištoljem. Nije istina ni Barsa bila lepršava u napadu, ali je imala genijalnog Mesija da kad treba jednom fintom iz igre izbaci trojicu čuvara, da kad se ukaže ta jedna šansa - nemilosrdno ispali fatalni hitac.

SOSIJEDAD - ALAVES (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:1

Domaćin je morao, domaćin je i pobedio. Mali baskijski derbi pripao je timu sa Anoete. Već u šestom minutu domaćin je poveo. Odlično je posle kornera skočio Moreno i glavom pogodio cilj. Nisu se gosti ni sabrali, a Real Sosijedad je duplirao prednost. Na odbijenu loptu naleteo je Iljaramendi i doneo veliku radost na Anoetu. Ipak, Alaves se nije predavao. Uspeli su gosti da smanje prednost preko Alfonsa Pedraze. Bilo je to sve.

FRAJBURG - BAJERN (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 0:4

Ako se posle remija sa Hertom rodilo zrnce nade da bi bilo šta moglo da se promeni na vrhu tabele Bundeslige - grdno se prevario! Ono što je Bajern uradio Frajburgu na Švarcvaldu samo je knjiški primer demonstracije sile. Frajburg se držao samo tokom prvih 25 minuta, a onda je u pravom blickrigu osetio punu moć bavarskog giganta. Bio je to jasan signal da je utakmica završena, da tri boda idu u Minhen i da će se do kraja igrati samo za prestiž, odnosno za što veću razliku. Sve je počelo autogolom Aleksandra Švolova, da bi Korentan Toliso iskoristio savršenu loptu Tijaga Alkantare i najavio Frajburgovo potonuće.

PRECRTANO:

FENERBAHČE - AKHISAR (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:3

Najigraniji par dana nije zaokružen! Noć strave i užasa u azijskom delu Istanbulu! Šampionske ambicije Fenerbahčea i ovako su visile o tankom koncu, a od ove večeri svedene su na teoriju. Kada su morali da pobede fudbaleri Fenera su „trokirali“. Sve je počelo odličnim trzajem glavom Seržinja koji je u 14.minutu naleteo na centaršut Bajrama i usmerio loptu u nebranjeni deo mreže. Akhisar je znao kako da dođe do cilja, razvlačio je odbranu rivala kao panta pitu... Već u 35. minutu Seleznjov je posle odlične akcije povisio iz neposredne blizine. Poluvreme za zaborav. Nastavak je bio nešto bolji, ali ne mnogo bolji. Fener se probudio posle pogotka Đulijana, uzvratio je Larson...

BRAJTON - ARSENAL (tip 2, kvota 1,90) - rezultat 2:1

Utakmica sa Brajtonom ogolila je veliku istinu - Arsenalova odbrana nije dostojna ni prosečno premijerligaškog kluba. U prilog tome najbolje govori i to da je Brajton do gola stigao iz PRVE šanse na utakmici. A, koliko su zapravo pokidane sve niti Arsenalovog defanzivnog bedema pokazala je i situacija iz 26. minuta, kada je Glen Mari ostao praktično sam kao duh, iako su ispred i iza njega bili Mustafi i Košćelni. Vratio je Arsenal tračak nade u ovaj meč u finišu prvog dela, učinio da Pjer Emerik Obamejan stigne do novog premijerligaškog gola i tako proba da unese nemir u protivničke redove. Ali, nije imao snage za više...

MARSELJ - NANT (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Burno veče u Marselju i nezadovoljstvo među pristalicama domaćeg tima, iako je Olimpik u petom minutu nadoknade došao do izjednačenja (1:1). Domaćin je izgubio korak za drugoplasiranim Monakom, ali sa bodom nisu zadovoljni ni gosti, koji smatraju da pogodak Tovana morao da bude poništen, jer je prethodno Luis Gustavo faulirao Nikolu Paloja. Gosti bi se sa dva dodatna boda probili na peto mesto.

VITESE - AJAKS (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 3:2

Titula je odavno san, a navijači Ajaksa moraće da drhte i kada je u pitanju plasman u Ligu šampiona. Ajaksova odbrana danas je u Arnemu imala pomeračenje uma i praktično neutralisala seriju od deset utakmica bez poraza. Strela Navoreona Fora zarila se pravo u srce Oklopnika. Igrao se 16.minut utakmice u Arnemu kada se vezista Vitesea odlučio za udarac sa distance i pogodio u 90! Nije bilo spasa Andreu Onani! Bio je to početak Ajaksovog kraja.

OLIMPIJAKOS - PANATINAIKOS (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:1

Olimpijakos je propustio veliku priliku da iskoristi kiks PAOK-a, pošto je u velikom grčkom derbiju remizirao sa Panatinaikosom, iako je u poslednjih pola sata igrao sa igračem više. Utakmicu su obeležila dva jedanaesterca, od kojih je onaj za goste u 87. minutu bio nepostojeći, s obzirom da se radilo o faulu van 16 metara, ali se čini i da je isključenje Evangelosa Ikonomua u 60. minutu bilo prestrogo. Pogodak za domaćina u 61. minutu dao je Fortunis, dok je izjednačenje postavio Menije u 87. minutu.

