REZZIME DANA (nedelja): Gent i Zvezda gužvali tikete

ZAOKRUŽENO:

TORINO - JUVENTUS (tip 2, kvota 1,70) - rezultat 0:1

Najigraniji par dana je zaokružen! Juventusov teror na Apeninima se nastavlja, a Torino je najnovija žrtva vladara italijanskog fudbala. Kao i obično u derbijima poslednjih godina, Torino je goreo od želje da saplete gradskog rivala, ali je na terenu anesteziran Juventusovom klasom i snagom. Alegri je još jednom pokazao kakav je trenerski kameleon i koliko formacija ima u glavi. Iznenadio je ostavljanjem Bufona na klupi, ali i lansiranjem Aleksa Sandra na poziciju levog krila umesto Mandžukića. Upravo je Brazilac u 33. minutu postigao jedini gol na meču.

ATLETIKO MADRID - BILBAO (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Odolevao je Atletik Bilbao na Vandi Metropolitano, ali je na kraju klasa Madriđana došla do izražaja. Nije blistao Atletiko večeras. Međutim, stigao je do petog trijumfa u nizu. Kada su okovi nervoze počeli da stežu noge domaćina za pozitivan rasplet pobrinuo se Grizman. On je u 67.minutu povukao loptu, napravio višak, a potom odigrao do Gameira. Francuz je pogodio suprotan ugao. Otpor gostiju je nestao. Ostalo je samo da Dijego Kosta pokaže da je lakoća postizanja golova sinonim za njegove igračke sposbonsti. Lepo, školski je prevario Arizabalagu za totalno oduševljenje na Vandi.

BETIS - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,37) - rezultat 3:5

Real je spavao, Real je bio dekoncentrisan kao uvek u ovoj sezoni, ali je Real pokazao klasu kad je bilo teško. Kao retko kada ove sezone. Pravi revolveraški obračun na Benito Viljamarinu završen je trijumfom Madriđana - 5:3. Betisu ostaje gorak ukus trijumfa u ustima, ali i uteha da je igrao lepo. Vodio je Betis na poluvremenu 2:1, ali je Real u nastavku imao mnogo vremena da napravi preokret. I opet je Marko Asensio imao ulogu meč vinera. Činilo se da je Kristijano Ronaldo overiti meč, međutim Betis se ni tada nije predao. Krenuo je još odlučnije. Uznemirio kraljeve pogotkom Serhija Leona. Nije imao snage za preokret.Kao šlag na lud meč došao je pogodak Benzeme u zaostavnom vremenu.

MARSELJ - BORDO (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Marselj drži korak u borbi za drugo mesto u francuskoj Ligi 1. Olimpik je na Velodromu pobedio uvek neugodni Bordo sa 1:0 u poslednjoj utakmici 26. kola nacionalnog šampionata. To je prva pobeda u duelima ove dve ekipe posle čak pet uzastopnih remija. Kao i u gotovo svim utakmicama ove sezone junak pobede bio je Florijan Tovan. On je u 34. minutu iskoristio asistenciju Dimitrija Pajea. To se do sada pokazala kao veoma dobra kombinacija i ubojito oružje. Pobeda domaćina mogla je da bude i ubedljivija jer je u drugom poluvremenu imao još tri veoma dobre situacije pred protivničkim golom.

NAPOLI - SPAL (tip 1, kvota 1,12) - rezultat 1:0

Osnosna razlika između ovog Napolija i onog iz prethodnih sezona je što ume da pobeđuje i „ružno“, odnosno na minimalce umesto da bezglavo juri rivale da im napuni mrežu. Napoli ne da čelo tabele i opet ispred Juventusa pošto je sa 1:0 na San Paolu savladan autsajder SPAL kojem se smeši ekspresan povratak u Seriju B. Napoli je u šestom minutu načeo rivala na predivan način. U Barseloninom stilu su napolitanci odirgali tiki-taku i Alan je posle akcije Mertensa i Kaljehona „na prvu“ pogodio u situaciji „jedan na jedan“. Ovih 1:0 bilo dovoljno za tri boda.

MILAN - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:0

Domaćin večeras nije ustuknuo i pored lošeg starta, tačnije pucnja Rikarda Rodrigeza u samopouzdanje njegovih saigrača. Ofanzivni bek preuzeo je odgovornost u 7. minutu, kada je dosuđen penal za Milan i - tukao loše. Gatuzova četa nastavila je da juriša, a nagrada je stigla nedugo zatim. Ispostavilo se vredna tri boda. Centrirao je Kalabrija, na loptu naleteo Bonaventura i kroz ruke ne baš spretnog Vivijana smestio je u mrežu. Bio je to konačan rezultat.

PORTO - RIO AVE (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 5:0

Porto je sredinom nedelje “popio petardu“ od Liverpula u Ligi šampiona, ali je zato na isti način iskalio bes u šampionatu Portugalije protiv gostujućeg Rio Avea - 5:0. A večeras je dvostruki strelac za raspoloženog domaćina bio Tikinjo Soareš u 21. i 84. minutu. Inače, već u prvom minutu Porto je poveo preko Serža Oliveire. Marselo je u 33. minutu bio strelac autogola, a četvrti pogodak za Porto dao je Musa Marega u 72. minutu.

PRECRTANO:

GENT - MEHELEN (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:2

Gent definitivno nije u pravom naletu forme, kao u šampionskim danima. Najbolji dokaz ove tvrdnje je utakmica sa Mehelenom, koja se umalo pretvorila u pravi sunovrat nekadašnjeg prvaka Belgije. Ne samo da je Gent jedva izvukao bod, nego slobodno možemo da konstatujemo da je domaćin imao sreće na svojoj Gelamko Areni, pošto je susret mogao vrlo lako da ima potpuno drugačiji tok. Već do 19. minuta Mehelen je imao dva gola viška posle dobrih realizacija Klemona Tenmona i Maca Rica i tada se činilo da bi Gent mogao da pretrpi ozbiljnu bruku. Ali, sve se zaokrenulo u drugom poluvremenu i to na krilima svojih mladih ofanzivaca. Izjednačio je do 72. minuta, ali nije imao snage za preokret.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN (tip bezh 1, kvota 1,20) - rezultat 75:81

Partizan je imao inicijativu, napravio je veliku razliku, ostavio Zvezdu na devet poena za prvih 10 minuta i uspeo da ostane u prednosti do kraja meča uprkos naletima crveno-belih - 81:75. Zvezda je igrala slabije od onoga na šta je navikla navijače u dosadašnjem delu sezone i nije uspela da se izbori sa onim što nosi finale Kupa. Partizan je zasluženo došao do titule. Onakva igra crveno-belih u prvih 10 minuta morala je da joj se obije o glavu. Iako je u poslednjim minutima ozbiljno pretila i prišla na tri poena zaostatka. Da je uspela da dobije bio bi to epski preokret. Partizan je do trofeja došao najpre uz dobru igru Novice Veličkovića i Najdžela Vilijams Gosa koji je eksplodirao kada je za crno-bele bilo najvažnije.

AUGZBURG - ŠTUTGART (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 0:1

S etiketom najgoreg gosta u ligi i sa samo dva boda na kontu kada su u pitanju mečevi van Štutgarta, Švabe su došle u Augzburg i napravile jedno od većih iznenađenja u ovom kolu - 1:0! Ekipa koju je preuzeo dosta osporavani Tajfun Korkut ostvarila je tako drugi vezani trijumf, pošto je u prošloj rundi tukla Menhengladbah. Bavarci su bez svake dileme pružili najlošiju partiju u drugom delu sezone, ali to nikako ne umanjuje sjajan rezultat gostiju iz Štutgarta. Gol odluke postigao je Mario Gomez u 27. minutu utakmice.

(FOTO: Action Images)