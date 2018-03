NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

ARSENAL - VOTFORD (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 3:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Arsenal je prekinuo užasan niz rezultata na Ostrvu od tri vezana poraza i trijumfom nad Votfordom povratio malo samopouzdanje. Domaćin je dobro otvorio meč, posle osam minuta Škordan Mustafi je u svom stilu glavom na pas Ozila iz slobodonjaka doneo prednost i omogućio lakši ritam utakmice. Votford se borio, dobro parirao i pretio, ali nije uspevao da ugrozi Petera Čeha. Bolji meč gledali smo u nastavku, posebno nakon što je Obamejan u 59. iskoristio brzinu i pas Mhitarjana, majstorski obišao Karnezisa i povisio na 2:0. Tačku na meč stavio je Henrik Mhitarjan, a opet je u 77. minutu proradila dortmundska veza pa mu se Obamejan asistencijom revanširao za konačnih 3:0.

ATLETIKO MADRID - SELTA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:0

Nova žrtva raspucanih Kolčonjerosa je bila Selta koja je sa 3:0 pregažena na Metropolitanu. Pored onog poraza u derbiju na Kamp Nou, Atletiko u svim takmičenjima ima 10 pobeda na poslednjih 11 mečeva. Na minula četiri meča je postigao 15 golova! Od dolaska Dijega Koste i Vitala, Atletiko je procvetao i puca iz svih oružja. Selta se danas hrabro držala, ali pred klasom Antoana Grizmana nije mogla ništa.

LION - KAEN (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:0

Razloge slabih igara Liona mnogi su pronalazili u tome što Ženesio i njegova čete žele što dalje da doguraju u Ligi Evrope, žele u finale koje organizuje upravo Lion, ali ova pobeda pokazuje da se nekadašnji "večiti šampion" ne odriče ni borbe za treće mesto. Tri boda domaćinu danas je svojim sedmim pogotkom u sezoni doneo bivši igrač Čelsija i Ajaksa Bertran Traore. Igrao se 63. minut kada je jednu "lutajuću" loptu u protivničkom šesnaestercu "poklopio" kaka treba i smestio je u mrežu. Lion se do kraja napadajući branio, a Kaen je najbliži golu bio je nekoliko trenutaka pre vođstva domaćih, kada je imao stativu.

JUVENTUS - UDINEZE (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:0

Sa dva gola Dibale, Juventus je nastavio strašni niz u Seriji A i savladao Udineze u Torinu. Juventusu je ovo bila 11. uzastopna pobeda u prvenstvu. Sa ukupnom gol-razlikom 24:1! Kako sezona odmiče, Juve je sve bolji i moćniji. A ključni čovek je Paulo Dibala. Posle 20 minuta igre, Dibala je u svom stilu postigao gol na spektakularan način iz slobodnjaka i trasirao Juventusu put ka pobedi. Kao nekad Del Pjero... Mogao je Juve i pre poluvremena da otkloni sve dileme, ali je Iguain promašio penal. Ipak, Iguain se u drugom poluvremenu iskupio, asistencijom za Dibalu.

BORNMUT - TOTENHEM (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 1:4

Počelo je katastrofalna za Spurse na Vitalitiju. Stanislas je imao šansu u petom minutu, a već u sedmom iskoristio drugu. A onda je situacija postala još gora! Nakon pola sata igre, Hari Kejn je ostao da leži na zemlji. Povredio se u duelu sa golmanom Begovićem, stradao je skočni zglob... Kejn nije mogao da nastavi meč i zamenjen je. U tom trenutku se Totenhemu baš i nisu davale velike šanse za preokret. Ali nije Totenhem samo Hari Kejn. Tu su i Dele Ali i Hjong Min Son. Tandem ofanzivaca je u odsustvu Kejna režirao preokret i poveo Spurse ka pobedi. Prvo je Ali izjednačio posle „totenhemovske“ kontre i asistencije Orijea i obezbedio mirnije drugo poluvreme Poketinu.

FJORENTINA - BENEVENTO (tip 1, kvota 1,32) - rezultat 1:0

Tribine stadiona Artemio Franki dugo nisu bile tako pune, a zapravo dom Fjorentine nikada nije bio tako prazniji. Nije bilo Davidea da prvi izađe na zeleni tepih i povede svoju vojsku u novi fudbalski boj. Jedini gol na meču vredan tri boda postigao je, sticajem nesrećnih okolnosti Vitor Ugo, koji je zauzeo Astorijevo mesto, iako je i sam Brazilac sigurno poželeo da na terenu bude njegov kapiten.

BILBAO - LEGANES (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:0

Atletik Bilbao ove sezone ne pobeđuje baš često, a kada to čini, obično se radi o utakmicama na domaćem terenu i eventualno u Evropi. A večeras je baskijski gigant na krilima raspoloženog Raula Garsije na svom terenu savladao Leganes. Već posle 17 minuta imali su ubedljivu prednost, pošto je Garsija očigledno rešio da što pre otkloni neizvesnost i ekipi i navijačima na San Mamesu. Prvi pogodak iskusni vezista postigao je u 10. minutu lepim udarcem glavom u stilu klasičnih engleskih napadača. Samo sedam minuta kasnije Garsija se odlično snašao u kaznenom prostoru gostiju i jedan odbitak preciznim i snažnim udarcem poslao u donji desni ugao mreže Leganesa.

FCSB - VITORUL (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 2:1

Četa mladog stručnjaka Nikolaea Dike odigrala je sjajno prvo poluvreme, stekla dva gola prednosti, pa je mladom timu Georgija Hadžija bilo jako teško da se posle toga vrati u utakmicu. Uspeli su gosti sredinom drugog dela da smanje na 1:2, ali to je bilo sve što se njih tiče. Konstantin Budesku, nekadašnja meta Crvene zvezde, pokazao je još jednom kakav je majstor. U 32. minutu gađao je praktično sa roglja šesnaesterca, lopta udarila u jednu, pa u drugu stativu i na kraju završila u mreži. Utakmicu je rešio nekadašnji defanzivac Javora Marko Momčilović. On se najbolje snašao u gužvi u šesnaestercu rivala. Igrao se 39. minut.

GALATASARAJ - KONJA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 2:1

Očekivala se još jedna goleada - posle 7:0 i 5:0 u protekla dva kola - nekoliko pogodaka u mreži davljenika, a umalo da se Konja zadovoljna vrati kući. Igrači se nisu ni propisno zagrejali, a gosti su poveli. Igrao se 2. minut kada je Moke posle prekida glavom sa peterca matirao Musleru i potpuno pokvario koncepciju fomaćem timu. Galata je potom dodala gas, u 20. dobila i penal, ali je najbolji strelac lige Bafetimbi Gomis bio neprecizan. Tačnije, čuvar mreže Konje ga je pročitao. Usledile su nervoza i pad koncentracije u završnici sve do početka drugog dela igre. Lavovi su krenuli na sve ili ništa i inicijatova se isplatila u 59. minutu, kada je upravo Gomis poravnao rezultat. Bio je to njegov 25. pogodak u prvenstvu. Do kraja meča igrale su se viktorije, a Konja gotovo da nije prešla centar. Kukavička igra pulena Sergena Jalcina kažnjena je četiri minuta pre kraja susreta, kada je evrogolom Sinan Gumuš doneo pobedu Lavovima.

PRECRTANO:

KALJARI - LACIO (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 2:2

Lacio je opet u slobodnom padu. Posle poraza od Juventusa, remija sa Dinamom, danas se jedva spasao poraza na Sardiniji. Kaljari je imao 2:1 do 95. minuta, a onda je Ćiro Imobile magičnim golom u poslednjim sekundima meča pogodio za remi. Kaljari je poveo srećnim golom Pavoletija kojeg je lopta pogodila u glavu posle Strakošine odbrane i završila u mreži. Lacijalima je nadu vratio Lukas Leiva posle čijeg slobodnjaka je Ćepeteli skrenuo loptu u svoju mrežu. Barela je u drugom delu bio precizan sa 11 metara i doveo Kaljari na prag pobede, ali je Ćiro Imobile štiklom sa 15 metara lobovao golmana, postigao gol kakav se postiže jednom u životu i spasao Lacijale poraza.

