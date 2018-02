REZZIME DANA (nedelja): Junajted pokvario žurku, Lion ga ispratio...

APOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

INTER - BOLONJA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:1

Došao je kraj Interovim mukama i crnoj seriji bez pobede! Posle dva meseca, Nerazuri su prvi put pobedili u Seriji A. Na Đuzepe Meaci je pala Bolonja, ali možda i još važnije od pobede je da je Inter dobio novog igrača - Jana Karamoa. Francuski tinejdžer rođen u Obali Slonovače je eksplodirao i postao junak pobede. Bio je među najszalužnijima za prvi gol, a potom i kreator majstorije kod drugog, pobedonosnog gola.

ASTON VILA - BIRMINGEM (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 2:0

Odolevao je Birmingem prvih sat vremena, imao čak i najbolju šansu prvog dela igre, počeo bolje u drugom, ali ga je bez daha ostavio pogodak Alberta Adome. Vila Park je eksplodirao! Da ne bude nikakve dileme pobrinuo se Konor Hurihejn, postigavši evrogol u 81. minutu. Primio je loptu na grudi, a onda je sa više od 20 metara raspalio po njoj i prebacio možda i malo neopreznog Dejvida Stokdejla.

SAMPDORIJA - VERONA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:0

Učestali ataci Sampdorije stigli su na naplatu tek u 50. minutu kada je iskusni Edgar Bareto kvalitetan centaršut Đanluke Kaprarija pretvorio u vođstvo. Nije Verona ni od tog momenta predstavljala pretnju favorizovanom domaćinu koji je preko Kvaljarele u 85. minutu sa bele tačke zapečatio 12. ovosezonski trijumf.

SAUTEMPTON - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 0:2

Salah daje, Salah asistira, Salah sve radi. Ovako je izgledao naslov na stranicama našeg portala, a komotno bi mogao da se prekopira na veći deo Liverpulove sezone. Jednostavno, Egipćanin je uz Kevina de Brujnea najbolji igrač Premijer lige i kada je u svom modu, a još ima i pomoć u liku Roberta Firmina, trijumf Redsa se ne dovodi u pitanje. Dvojka na Sent Merizu zaokružena je posle prvog poluvremena, pa je ostatak susreta bio formalnost.

SEVILJA - ĐIRONA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Izuzimajući Kup kralja, nisu proteklih mesec i kusur bili blistavi za Sevilju. Petarda u gradskom derbiju protiv Betisa, petarda protiv Eibara, remi sa Hetafeom... Hrabro ste posle svega toga ukazali poverenje Andalužanima, a oni vam uzvratili zaokruženim kecom koji nije prošao nimalo lako. Pitanje je u kom pravcu bi meč otišao da je gostujući vezista Adaj Benitez u 41. minutu materijalizovao penal za Đironu.

ŠAVEZ - PORTO (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:4

Navikao je Porto da pobeđuje na gostovanju Šavezu, pa je nekako po automatizmu odradio i ovaj duel. Jednostavno, popularni Zmajevi imaju neuporedivo kvalitetniji sastav i to se jasno moglo videti tokom čitavog meča u kojem su konstantno mrcavrili tim Ribeira de Kastra.

VALENSIJA - LEVANTE (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:1

Uzbudljivo je večeras bilo na Mestalji. Pregršt lepih poteza, oštrih startova, sudijskih grešaka... I, što je najbitnije, pobeda Valensije! Sačuvali su Slepi miševi treću poziciju i tako prekinuli niz od šest poraza u svim takmičenjima.

ROMA - BENEVENTO (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 5:2

Mučila se Roma poluvreme sa fenjerašem, a onda je stvari u svoje ruke preuzeo Džengiz Under i kreirao ubedljivu pobedu nad Beneventom. Otpisani gosti koji nisu osvojili nijedan bod u gostima su na šokantan način otvorili meč. Već u sedmom minutu su stigli do prednosti i čuvali je sve do 26. Od trenutka kada je Facio anulirao zaostatak, popularnim Vešticama je postalo jasno da će i 21. put u Seriji A pognute glave napustiti teren. Džeko je u 59. minutu preokrenuo, Under u 62. povećao suficit i to je, bar što se vas tiče, bio kraj.

PRECRTANO:

NJUKASL - MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:0

Debitant na golu Njukasla Martin Dubravka spustio je rampu ispred gola Njukasla, Mančester Junajted nije iskoristio nekoliko kolosalnih prilika - pre svih Entoni Marsijal u prvom i Aleksis Sančez u drugom poluvremenu - i kazna je kao po pravilu morala da stigne. Trenutak odluke dogodio se u 65. minutu, kada je Dvajt Gejl maestralno posle centaršuta sa desne strane odložio loptu do Meta Ričija, a ovaj je neometano zakucao iza leđa Davida De Hee.

LION - REN (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 0:2

Lion je čudo... Sruši Pari Sen Žermen, pa poput Balona pukne od Rena... Jednostavno, nepredvidiv je i pravo je čudo kako mu i dalje verujete. Vaši dželati večeras su bili Kazri i Lea.

(FOTO: Shutterstock)