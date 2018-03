NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

ZAOKRUŽENO:

DORTMUND - HANOVER (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 1:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Blistali su Salah, blistao je i Ikardi, a u Nemačkoj će se pričati o vanserijskom potezu Mičija Batšuaija. Nije napadač rođen u Kongu pucao rafalom kao asovi Intera i Liverpula, ali jedan njegov trzaj štiklom bio je dovoljan da Borusija iz Dortmunda slavi protiv Hanovera - 1:0. Milioneri su na taj način stavili melem na evropske rane posle ispadanja od Salzburga. Ekipa Petera Štegera nije blistala. Međutim, navijači domaćeg tima su zadovoljni otišli kućama. Mučio se njihov tim, promašio šanse, ali... Sve mane pokrio je trenutak iz 22. minuta.

MILAN - KJEVO (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 3:2

Muke Tantalove! I nova pobeda, peta u nizu u Seriji A koja ostavlja Milan u trci za Ligu šampiona! Uvek nezgodni Kjevo maltretirao je sedmostrukog prvaka Evrope više od 80 minuta, da bi dugo osporavani Portugalac Andre Silva svojim drugim vezanim golom u Kalču doneo velika tri boda domaćinu. Vodio je Milan golom Hakana Čalhanoglua, u smiraj prvog dela Leteći magarci su okrenuli preko Stepinskog i Inglezea u roku od dva minuta, a onda je početkom drugog poluvremena VAR "pogurao" domaćina i priznao gol Patrika Kitronea, koji sudija prvobitno nije priznao zbog ofsajda. Nije Milan blistao, nego su za razliku od nekih ranijih utakmica, kada su neki drugi ljudi sedeli na klupi, njegovi fudbaleri u šortsevima imali "ono" što je prekopotrebno za ovakve utakmice.

NAPOLI - ĐENOVA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 1:0

Napoli se vratio! Bilo je teško, na momente i frustrirajuće u duelu sa Đenovom na San Paolo stadionu, ali je ekipa Mauricija Sarija došla do minimalne pobede koja sada vraća potpunu neizvenost u šampionsku trku. Junak utakmice bio je, pomalo neočekivano, španski defanzivac Raul Albiol koji je približio Napolitance na samo minus dva u odnosu na vodeći Juventus. Albiolov prvenac u sezoni verovatno nije mogao da dođe u važnijem trenutku u dosadašnjem toku sezone, pogotovo što je nervoza polako već počela da se uvlači u redove domaće ekipe. Igrao se 72. minut kada je Hoze Kaljeohon izveo korner, a Albiol se izvio i lukavim udarcem glavom zatresao mrežu do tada sasvim solidnog Matije Perina.

KROTONE - ROMA (tip 2, kvota 1,47) - rezultat 0:2

Mnogo važne bodove u trci za LŠ uzela je Roma. Vučica je dosta lako izašla na kraj sa Krotoneom - 2:0. Aleksandar Kolarov upisao je šestu asistenciju u sezoni kada je u 39. minutu poslužio El Šaravija za 0:1. Nije dan defanzivac lige nema takav učinak... Konačan rezultat postavio je lepim udarcem sa oko 20 metara Radža Najngolan.

REAL MADRID - ĐIRONA (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 6:3

Đirona nije neozbiljan tim. Naprotiv. Samo je napravila tu grešku da, u vreme kad su svi bili zaokupljeni referendumom o otcepljenju Katalonije, pobedi Real. Zapamtili su im. Bila je ovo jedna od onih noći. Jedna od onih kada imate utisak da bi Kristijano Ronaldo mogao da preskoči okean, samo ako bi poželeo. Svaka ideja koja mu je prošla kroz glavu pretočena je u delo. Đirona je samo imala tu nesreću da se nađe preko puta. Het-trik Portugalca, 50. u karijeri pozlaćenoj rekordima, plus jedan gol bonusa, te asistencija za Lukasa Vaskeza još i pre no što je postigao taj treći pogodak i stigao do jubileja koji je čekao od - 10. februara. Prosto, Ronaldo nije navikao da nešto čeka. On šta želi to i usme. Večeras je samo bio nešto strpljivi, da mu neko slučajno ne prigovori da je sebičan.

SPARTA - AJAKS (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 2:5

Ajaks drži korak za PSV Ajndhovenom. Kopljanici su gostovali Sparti u Roterdamu u utakmici koju nisu smeli da izgube, a igrači Erika Ten Haga slavili su s 5:2 (1:1) i tako održali zaostatak za Filipsovcima na sedam bodova. Mada, u 31. minutu nije izgledalo da će Ajaks imati ovako lagan posao. Sparta je tada povela golom Kramera, ali se Ajaks dva minuta kasnije vratio u život golom Klasa Jana Huntelara. Čekalo se samo kada će Ajaks odigrati dobru akciju i doći do prednosti, a do nje su Kopljanici stigli ne uz pomoć akcije, već dobrog individualnog poteza Lasea Šenea u 53. minutu. Posle toga Ajaks je mogao lakše da diše i to se videlo i u njegovoj igri. Krenuli su gosti iz Amsterdama da vezu i to je uzrokovalo novim golovima.

PRECRTANO:

LACIO - BOLONJA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:1

Lacio nije uspeo na svom terenu da izvuče više od boda (1:1) protiv Bolonje. Nije na terenu bilo rovitog Sergeja Milinković Savića, kao ni Dušana Baste. Obojica su meč posmatrala sa klupe za rezervne igrače rimskog kluba. Bolonja je na skoro savršen način počela utakmicu, golom, Simonea Verdija u trećem minutu, ali je radost gostiju trajala samo do 16, kada je Lukas Leiva doneo izjednačenje Nebesko-plavima. Lacijalima je ovo bio drugi uzastopni prvenstveni remi, ali i dalje nemaju pobedu u Seriji A u poslednje četiri utakmice.

KELN - LEVERKUZEN (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 2:0

Bundesliga je ludo takmičenje, navikli smo na različite neobične igre i rezultate, a u takav red bi mogla da stane i utakmica između Kelna i Bajer Leverkuzena u kojoj su Jarčevi dobili neku šansu da se nadaju opstanku, a Leverkuzen otišao nekoliko koraka unazad u borbi za mesto koje vodi u Ligu šampiona. Ova utakmica imala je dva ključna detalja. Prvi je pogodak Juje Osaka u 9. minutu, a drugi crveni karton Lukasa Alarija u 33. minutu zbog udarca laktom čime su Farmaceuti posle tog akta Argentinca ostali sa igračem manje. To im je značajno otežalo posao.

VILJAREAL - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 2,10) - rezultat 2:1

Atletiko je makijavelizam Antoana Grizmana platio sa kamatom. Uspeo je Francuz još na početku utakmicu da prevari sudiju Fernandeza, ali nije uspeo da prevari sudbinu. Odglumljen prekršaj kojim je iznudio penal za Atletiko i sebi omogućio da postigne 16. gol u 2018. godini imao je kontra-efekat. Sve što se stekne bez naročitog truda, lako se i gubi. Umislili su gosti da su već završili sav posao, umislio je to valjda i sam Dijego Simeone kada je u 81. minutu iz igre izveo Grizmana. Samo minut kasnije Alvaro Gonzalez je centrirao sa desne strane, Enes Unal je potpuno zaboravljen na petercu… Neminovno, bio je to gol. I taman kad su Madriđani verovatno pomislili da su svoj dug prema fudbalu isplatili, došao je i taj drugi gol. I ponovo Unal. Još jednom sam kao duh.

MARSELJ - LION (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 2:3

Francuska još podrhtava! Sudar dva Olimpika (Choc des Olympiques) ovog puta je imao razorno dejstvo. Marselj će se dugo oporavljati. Memfis Depaj možda nije tu loptu udario jako, ali je znao gde udara. U srca navijača domaćeg Olimpika. Imali su vođstvo, imali su i remi koji bi ih doveo na prag Lige šampiona… Ostala je samo trauma. Depaj je pogotkom u 90. minutu utakmice doneo gostima iz Liona pobedu od 3:2 i apsolutno pravo da nastave da veruju da će imenjaka svrgnuti sa tog trećeg mesta na tabeli koje znači i ulaznicu za žurku evropske elite.

Foto: Shutterstock